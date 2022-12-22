«Без комментариев. Еще вопросы?» Чемпионат России по фигурному катанию начался с конфликта

Турнир в Красноярске подтвердил звание самого жаркого турнира года.

Чемпионат России

Танцы. Ритм танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 83,70

2. Елизавета Шанаваева/Павел Дрозд — 79,60

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79,48

Ровно часа хватило со старта турнира в Красноярске, чтобы заискрило. Программу открывали танцы, и в них все получилось, как ожидалось. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли (83,70 балла), но, к сожалению, снова не обошлись без ошибки, которую судьи расценили как падение. Получается, у ребят, которые считаются (и являются по оценкам) первой парой страны, не было ни одного чистого турнира. Снижения баллов или элементы на отрицательные оценки на всех четырех стартах сезона.

Это нечестно!

Но они выиграли короткую программу. И после выхода со льда отвечали жестко. Объяснимо — во время выставления оценок с трибун крикнул: «Нечестно!» — и фигуристы явно это услышали.

Под этим видео в комментариях появилась еще одна российская танцорша Бетина Попова, которая написала всего одно слово: «Логично». И, надо признать, нашла поддержку публики.

А вот что произошло в микст-зоне:

Егор: Классная арена, приятно все украсили, было приятно, но наше волнение и желание не даёт нам пока чисто кататься. Первая разминка? Это не проблема.

— Думаешь, все-таки волнение? Не первый раз это просто.

Лиза: Без комментариев. Еще вопросы?

— Вы такая очаровательная, красивая.

— Спасибо.

— Вы чувствуете победу?

— Без комментариев.

У Лизы был грипп и нет настроения

Не спешите говорить, что у Лизы звездная болезнь. На пресс-конференции она пояснила после моего вопроса отношение к журналистам — легче от этого никому не стало, нужны чистые прокаты, но, во-первых, Лиза только что после болезни, во-вторых, она имеет право на перерыв в публичности.

«В последнее время слишком много пишущих журналистов уделяют мне внимание, — призналась 20-летняя российская сборница. — Не только мне, но в целом нашей паре. Просто нет настроения. В этом, наверное, нет вашей вины. Это мое желание пока. Если хотите, можем поговорить после турнира».

Егор: Все, что бы мы ни сказали, выдирается из контекста. Мы все стараемся выступать, без международных соревнований ищем мотивацию. Хочется поддержки.

Елизавета: Мне ничего не хочется, просто что бы мы ни сказали, сильно разлетается. Это то внимание, которое вообще не нужно. Лучше ничего не говорить, чтобы никто ничего не сказал.

— Егор, а ты понимаешь, что это в том числе из-за результатов? Обыгрывали бы вы всех чисто, все было по-другому.

— Я понимаю ваш вопрос. Но он не ко мне.

Карма? Может быть

Но этим танцевальный трешток не закончился. Оказывается, другие пары тоже в курсе необычных оценок.

Софье Тютюниной и Андрею Багину, которые добирались в этом сезоне до 81 балла, на этот раз поставили всего 76. Но надо признаться, по делу. На вопрос о строгости судей, мол, на Гран-при сыпали баллы всем, а здесь никому, Тютюнина ответила с веселой улыбкой: «Ну, кому как». Могли посетовать на оценки и Хавронина/Чиризано, которые выполнили все элементы на плюсы, но получили 75,27 балла.

Но и это еще не все. На чемпионате России должны были выступить Морозов/Нарижный, которые считались второй парой страны, но незадолго до главного турнира повторили судьбу СССР — распались. Бывшую партнершу Нарижного Елизавету Шанаеву об этом спросили, и она тоже не стала сдерживаться:

— Лиза, вы говорили, что пара Морозов/Нарижый — ваши принципиальные соперники. Обидно, что они распались и не приехали на чемпионат?

— Приезжают сильнейшие. (Улыбается.) Но они вроде как, я слышала, встают в пары с новыми партнерами. Как выйдут на лед — посмотрим. Все было принципиально именно с партнером, а не в целом с парой.

— Это карма?

— Может быть.

Ну и напоследок — последний курьез. Елизавета Пасечник и Павла Дрозд настолько были уверены, что не попадут в финальную тройку, что укатили на такси в гостиницу. Но пришлось возвращаться — ради пресс-конференции и видео для федерации. Мы были готовы не трогать ребят и дать отдохнуть, но обязательства есть обязательства.

Короче, смотрите чемпионат России и читайте наши репортажи и интервью. Начался он прямо огненно.