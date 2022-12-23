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Сегодня, 16:24

Акатьева: «Буду ли я думать о месте? О какой мести?»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Софья Акатьева, набравшая 85,56 балла в короткой программе чемпионата России в Красноярске, ответила на вопросы журналистов после выступления.

— Прокатом я довольна. По прыжкам все сделала, над дорожкой и вращениями еще можно работать.

— Как будете настраиваться на произвольную, будете думать о месте?

— Мести? Какой мести?

— Я имею в виду место в таблице.

— А-а-а. (смеется) Буду настраиваться сделать все, как на тренировках, слушать тренеров.

— Акклиматизация нормально прошла?

— В первый день было тяжело, потом адаптировалась. Но я сто раз уже была в Красноярске.

— Есть ощущение, что вы сейчас скованы.

— Я всегда такая. На камеры не могу расслабиться. Это не недоверие к журналистам, что вы.

В программе тройной аксель — самый сложный элемент в короткой. Было важно сделать его так, как я умею. После можно было не волноваться. Дальше полностью отпустило, и дальше катала спокойно.

После проката пока еще остается напряжение. Я сейчас сосредоточена. У меня произвольная впереди.

— Сегодня снялась Трусова...

— Можно я про других не буду говорить?

Александра Трусова
Софья Акатьева
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