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Сегодня, 16:30

Чемпионат России по фигурному катанию 2024: даты проведения турнира в 2023 году

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фигуристка Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С 21 по 24 декабря 2023 года в городе Челябинск пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2024. Спортсмены выступят со своими номерами на ледовой арене «Трактор».

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2024 в Челябинске
21 декабря, четверг

  • Танцы на льду. Ритм-танец
  • Мужчины. Короткая программа
  • Церемония открытия
  • Пары. Короткая программа

22 декабря, пятница

  • Танцы на льду. Произвольный танец
  • Мужчины. Произвольная программа
  • Женщины. Короткая программа

23 декабря, суббота

  • Пары. Произвольная программа
  • Женщины. Произвольная программа

24 декабря, воскресенье

  1. Церемония награждения победителей
  2. Показательные выступления

* В программе возможны изменения.

Победители чемпионата России по фигурному катанию получат по 2,5 миллиона рублей. Вице-чемпионы — 1,5 миллиона, бронзовые призеры — 1 миллион рублей.

Ознакомиться подробнее с основной информацией о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию 2024 можно на сайте «СЭ».

Елизавета Худайбердиева и&nbsp;Егор Базин. Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Фигурное катание
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