Чемпионат России по фигурному катанию 2024: даты проведения турнира в 2023 году

С 21 по 24 декабря 2023 года в городе Челябинск пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2024. Спортсмены выступят со своими номерами на ледовой арене «Трактор».

Расписание чемпионата России по фигурному катанию 2024 в Челябинске

21 декабря, четверг

Танцы на льду. Ритм-танец

Мужчины. Короткая программа

Церемония открытия

Пары. Короткая программа

22 декабря, пятница

Танцы на льду. Произвольный танец

Мужчины. Произвольная программа

Женщины. Короткая программа

23 декабря, суббота

Пары. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа

24 декабря, воскресенье

Церемония награждения победителей Показательные выступления

* В программе возможны изменения.

Победители чемпионата России по фигурному катанию получат по 2,5 миллиона рублей. Вице-чемпионы — 1,5 миллиона, бронзовые призеры — 1 миллион рублей.

Ознакомиться подробнее с основной информацией о предстоящем чемпионате России по фигурному катанию 2024 можно на сайте «СЭ».