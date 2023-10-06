Фигурное катание: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России
Российская серия Гран-при по фигурному катанию стартует в октябре
Календаль основных российских соревнований по фигурному катанию.
Расписание турниров было опубликовано федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР). Исполком организации оставляет за собой право вносить изменения в текущий план соревнований.
Этапы российской Гран-при стартуют в октябре. Финал серии в этом роду не состоится по той причине, что в связи с проведением Спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь. Чемпионат России пройдет в конце декабря в Челябинске.
Даты и турниры сезона — 2023 / 2024 в фигурном катании в России:
- 1-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Кубок Курая». Когда: 13 — 16 октября. Где: Уфа
- 2-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Сердце Сибири». Когда: 20 — 23 октября. Где: Омск
- 3-й этап «Ростелеком Гран При России» — Красноярье. Когда: 27 — 30 октября. Где: Красноярск
- 4-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Идель-2023». Когда: 10 — 13 ноября. Где: Казань
- 5-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Волжский пируэт». Когда: 17 — 20 ноября. Где: Самара
- 6-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Золотой конек Москвы». Когда: 24 — 27 ноября. Где: Москва
- Чемпионат России по прыжкам. Когда: 1 — 4 декабря. Где: Санкт-Петербург
- Чемпионат России 2024. Когда: 20 — 25 декабря. Где: Челябинск
- Турнир шоу?программ «Русский вызов». Когда: 19 — 22 января 2024. Где: Москва
- Спартакиада сильнейших спортсменов. Когда: 14 — 18 февраля 2024. Где: Магнитогорск
- Командный турнир «Кубок Первого канала». Когда: 7 — 11 марта 2024. Где: Санкт-Петербург
- Всероссийские финальные соревнования Кубок Федерации. Когда: 3 — 16 марта 2024. Где: федеральная территория Сириус
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