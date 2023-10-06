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Сегодня, 14:45

Фигурное катание: даты и турниры сезона 2023 / 2024 в России

Российская серия Гран-при по фигурному катанию стартует в октябре
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Календаль основных российских соревнований по фигурному катанию.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Календаль основных российских соревнований по фигурному катанию.

Расписание турниров было опубликовано федерацией фигурного катания на коньках (ФФККР). Исполком организации оставляет за собой право вносить изменения в текущий план соревнований.

Этапы российской Гран-при стартуют в октябре. Финал серии в этом роду не состоится по той причине, что в связи с проведением Спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь. Чемпионат России пройдет в конце декабря в Челябинске.

Даты и турниры сезона — 2023 / 2024 в фигурном катании в России:

  • 1-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Кубок Курая». Когда: 13 — 16 октября. Где: Уфа
  • 2-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Сердце Сибири». Когда: 20 — 23 октября. Где: Омск
  • 3-й этап «Ростелеком Гран При России» — Красноярье. Когда: 27 — 30 октября. Где: Красноярск
  • 4-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Идель-2023». Когда: 10 — 13 ноября. Где: Казань
  • 5-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Волжский пируэт». Когда: 17 — 20 ноября. Где: Самара
  • 6-й этап «Ростелеком Гран При России» — «Золотой конек Москвы». Когда: 24 — 27 ноября. Где: Москва
  • Чемпионат России по прыжкам. Когда: 1 — 4 декабря. Где: Санкт-Петербург
  • Чемпионат России 2024. Когда: 20 — 25 декабря. Где: Челябинск
  • Турнир шоу?программ «Русский вызов». Когда: 19 — 22 января 2024. Где: Москва
  • Спартакиада сильнейших спортсменов. Когда: 14 — 18 февраля 2024. Где: Магнитогорск
  • Командный турнир «Кубок Первого канала». Когда: 7 — 11 марта 2024. Где: Санкт-Петербург
  • Всероссийские финальные соревнования Кубок Федерации. Когда: 3 — 16 марта 2024. Где: федеральная территория Сириус
Камила Валиева, Александра Трусова и&nbsp;Петр Гуменник. Спартакиада становится ключевым турниром: где и когда выступят фигуристы в сезоне-2023/24

Фигурное катание
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