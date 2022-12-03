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Сегодня, 18:01

Сотникова считает, что в следующих турнирах по прыжкам могут быть команды других тренеров

Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова считает, что в будущем более трех команд могут участвовать в чемпионате России по прыжкам.

3 декабря состоялась жеребьевка командного прыжкового турнира, в ходе которой стали известны полные составы команд-участниц.

«Я считаю, что это хорошие турниры, потому что, сами понимаете, наши спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях, — цитирует Сотникову ТАСС. — Поэтому нужно для фигуристов что-то делать, потому что это в первую очередь уверенность в себе. Противостояние тренеров Алексея Мишина, Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе? У нас еще много хороших тренеров, просто эти сейчас сильно выделяются своими спортсменами. Но я думаю, что в будущем можно сделать противостояние других тренеров».

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Санкт-Петербурге 4 декабря. В рамках соревнований состоятся командный и личный турниры.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Аделина Сотникова
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