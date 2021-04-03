Аделина Сотникова: «Трусовой нужен психолог»

Авторская колонка олимпийской чемпионки Сочи-2014 в женском одиночном катании — специально для «СЭ»

На чемпионате мира в Стокгольме сборная России взяла три золотых медали. Это очень круто. Даже не вспомню, когда такое было в последний раз.

В то же время надо понимать: подобный результат стал возможен не только благодаря шикарной форме российских фигуристов. Но и потому, что резко сдали конкуренты. Виной всему пандемия.

Если в России постепенно смягчают действующие из-за коронавируса ограничения, то в других странах ситуация по-прежнему непростая. Кое-где сохраняется жесткий локдаун. А это значит, что помимо ресторанов и торговых центров закрыты еще и катки.

Зато наши фигуристы последние полгода могли спокойно тренироваться, накатывать программы. А также проверить себя на прочность в трех турнирах. Имею в виду чемпионат России, Кубок Первого канала и финал Кубка России. У зарубежных фигуристов соревновательная практика до поездки в Стокгольм была минимальной. Отсюда и осечки.

В предыдущей колонке, опубликованной за полторы недели до старта чемпионата мира, я предположила, что в женском одиночном катании мы заберем все медали. Интуиция не подвела. Хотя после неудачи Саши Трусовой в короткой программе кому-то казалось, что попадание на пьедестал ей точно не светит. У меня же, наоборот, появилось еще больше уверенности в том, что весь подиум будет наш.

Я понимала состояние Трусовой. Когда по итогам короткой программы тебя отбросили аж на 12-ю строчку, терять уже нечего. Ты должна выйти на лед и откатать произвольную как никогда! Да, избежать ошибок Саше снова не удалось. Но у нее такой набор элементов, что и с 12-го места можно запрыгнуть в призовую тройку.

К тому же Рика Кихира, которая была второй после короткой программы, совершенно не впечатлила. Не чувствовалось у японки запаса прочности. Я сомневалась, что она чисто откатает произвольную. Так и получилось. Остальные фигуристки тем более не могли помешать нашим девочкам разыграть медали. Хотя произвольная другой японки, Сатоко Мияхары, мне очень понравилась. Складная, пластичная, красиво скомпонована. Правда, откатала Сатоко с грубейшими ошибками.

Почему Трусова завалила короткую программу? Мне кажется, дело в психологии. Не секрет, что четверные Саша прыгает даже без разминки. Однако в короткой они под запретом. А тройные ей, наверное, уже не кажутся сложными. Но их тоже надо тренировать, ведь в воздухе все по-другому ощущается.

В короткой два таких прыжка Саша хорошо исполнила, а каскад тройной лутц + тройной тулуп сорвала. Не сконцентрировалась на самом прыжке, чтобы раньше раскрыть плечо, и ошиблась, перекрутила. А вот в произвольной этот же каскад сделала безупречно.

Так что все от головы. Нужно выходить на лед, полностью отключив эмоции, не поддаваясь внешнему давлению. Если не получается — советую поработать с психологом. Он добавит спокойствия, уравновешенности. Впереди олимпийский сезон, а конкуренция с появлением вчерашних юниорок во главе с Камилой Валиевой, Майей Хромых и Дарьей Усачевой обострится до предела. Будет очень обидно, если Трусова с ее уникальным контентом останется в Пекине без награды. Впрочем, туда еще надо попасть.

Я безумно рада за Лизу Туктамышеву, которая пробилась на чемпионат мира спустя шесть лет — и вернулась с медалью. Трансляцию из Стокгольма я смотрела с мамой. Мы болели за Туктамышеву, после ее прокатов кричали: «Лизка, молодчина!» Для нее это серебро с золотым отливом.

Что касается Ани Щербаковой, то ее победа абсолютно закономерна, несмотря на падение с четверного. В Стокгольме она мне больше понравилась, чем на Кубке Первого канала, где видела ее последний раз. Здесь была собранной, прямо «звенела». Девочка легкая, прозрачная, катание воздушное — блеск! Хотя коронавирус бесследно не прошел — после произвольной дышала Аня очень тяжело. Надеюсь, к олимпийскому сезону сумеет полностью восстановиться.

В мужском турнире Миша Коляда и Женя Семененко справились с главной задачей — завоевали на Игры-2022 третью квоту. Правда, по новым правилам ее теперь еще нужно подтвердить в сентябре на отборочном турнире в Оберстдорфе. Выступать там придется не Коляде или Семененко, а кому-то другому. Но кого бы федерация ни отправила, думаю, проблем не возникнет. Сильнейших фигуристов планеты в Оберстдорфе не будет, а любому из наших ребят для получения квоты достаточно финишировать в топ-6.

У Коляды бомбическая произвольная программа. Мише она очень идет. Если бы в Стокгольме откатал чисто, мог бы зацепиться за бронзу. Но падение с тройного акселя оставило за чертой призеров. При этом согласна с Татьяной Тарасовой, которая считает, что у Миши мало четверных — всего два. Нужно разучить еще хотя бы один. Тогда в Пекине будет шанс побороться за медаль. Разумеется, при идеальном прокате.

Ну а лучший фигурист мира здесь и сейчас — Натан Чен. Его произвольная, где исполнил пять четверных, — это что-то невероятное. Просто вау! О таких говорят — фигурист без слабых мест. Даже Юдзуру Ханю, двукратный олимпийский чемпион, лидировавший после короткой программы, остался далеко позади. Неслучайно в произвольной их разделили 40 баллов! А итоговая разница — чуть больше 30.

Между ними нежданно-негаданно вклинился 17-летний Юма Кагияма, завоевавший серебро. Маленький, юркий, шустрый. Великолепное катание, легкие прыжки... Растет новая японская звездочка.

В парном катании я получила колоссальное удовольствие от произвольной программы Насти Мишиной и Саши Галлямова. Это был действительно чемпионский прокат — под легендарную «We Are The Champions». Классно, когда все совпадает — и музыка, и место в таблице.

А вот кого мне искренне жаль, так это Женю Тарасову и Володю Морозова. Они явно прибавили за последний год, у них интересные программы. Но все перечеркнули падения Жени с тройных тулупов — и в короткой, и в произвольной. Что ж, есть над чем работать. Верю, ребята не дрогнут, не опустят рук. Наоборот, только злее будут.

Страшно обидно и за Сашу Степанову с Ваней Букиным в танцах на льду. Как же им не везет! В 2019-м на чемпионате мира катались потрясающе, но судьи оставили их без медали. Сейчас вообще на пятое место отодвинули, хотя наши танцоры смотрелись ярче, чем американцы и канадцы. Поверьте, я объективна. Судя по всему, судьи рассуждали так: слишком много здесь российских фигуристов на пьедестале, кого-то надо попридержать. Крайними оказались Степанова и Букин.

Зато Вика Синицина и Никита Кацалапов были неудержимы. Изумительная пара, которая долго шла к успеху и принесла России первую за 12 лет победу в танцах. Молодцы!

Помимо золотого хет-трика наших фигуристов запомнится турнир в Стокгольме еще и постковидным антуражем. Глядя на пустые трибуны, складывалось впечатление, что это не чемпионат мира, а рядовые тренировочные прокаты. Церемония награждения, где пары вешали друг другу медали, напоминала свадебный обряд, когда жених и невеста обмениваются кольцами.

Ну и, конечно, было грустно без российского фланга и гимна. Из-за санкций ВАДА так будет до декабря 2022-го. Надо привыкать. Здорово, что в Стокгольме российский гимн заменили фрагментом Первого концерта Чайковского. У нас много хорошей музыки. Но эта во всем мире ассоциируется с Россией.