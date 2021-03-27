Победное завершение чемпионата мира в Швеции.

Чемпионат мира. Танцы

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) — 221,17

2. Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью (США) — 214,71

3. Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада) — 214,35

4. Мэдисон Чок / Эван Бейтс (США) — 212,69

5. Александра Степанова / Иван Букин (Россия) — 208,77...

10. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (Россия) — 188,45

Последняя дисциплина на чемпионате мира в шведском Стокгольме вновь порадовала российских болельщиков. Как и ожидалось, первое место заняли фигуристы Александра Жулина Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это первое за 12 лет золото для танцоров сборной России, а также важный шаг к возможному олимпийскому успеху. Ведь даже несмотря на отсутствие Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона конкуренция на ЧМ была очень мощная.

Многое решается еще до старта

Танцы на льду — особенный вид спорта. Его многие и спортом в классическом понимании этого слова и не считают. Здесь редко есть серьезная интрига, большинство зрителей (да и спортсменов с тренерами) не до конца понимают систему оценок, а по факту места распределяются едва ли не в десятую очередь по результатам проката. Все заранее примерно знают, на что могут рассчитывать. Если в одиночном катании можно выучить новый прыжок или переставить элементы, заявить программу такой сложности, что даже самое предвзятое судейство тебя не остановит, то в танцах ты крайне ограничен в вариантах.

В теории медальные баталии решают уровни, критерии выставления которых четко прописаны в правилах международного союза конькобежцев (ISU). Но по факту базовый уровень могут выставить без объяснения причин, а четвертый дать с ошибками. И даже если технический контролер решил играть по правилам, и наказывать фигуристов за их косяки, положение легко выравнивается с помощью GOE. После смены системы оценок с +3/-3 на +5/-5 субъективность в танцах достигла апогея и привела к забавным ситуациям, когда максимально отплюсованный базовый уровень получает примерно такие же оценки как обделенный судейским вниманием четвертый уровень. Хотя каким образом может претендовать на статус идеального элемент, не выполненный даже на минимальные требования?

Это спорт, где важнейшее значение имеет закулисье, а не чистота линий или хорошая постановка. Не задумывались почему в топовых группах по танцам часто тренируются пары из нетоповых стран? Все просто — работая с этими спортсменами именитый тренер делает свой вклад в развитие танцев на льду в условной Венгрии. И взамен получает лояльность венгерского судьи.

Главными конкурентами для наших стали американцы

К чему такое долгое вступление? А к тому, что не совсем было понятно по каким причинам Синицину с Кацалаповым считали безоговорочными фаворитами чемпионата мира. Да, самоотвод Пападакис и Сизерона сильно повысил наши шансы, но стопроцентными они ни были точно. Пока мы следили за французской сборной, за кулисами танцевальных интриг свою игру вели американцы. Они не стали размениваться на первую пару и вторую, а поддерживали как Хабелл с Донохью, так и Чок с Бейтс.

В результате в Стокгольме нас ждали два отлично готовых дуэта, каждый из которых потенциально мог обходить россиян. К тому же условия подготовки были у нас со сборной США практически равные — там были национальные соревнования, закрытые сборы, командные турниры. С той лишь разницей, что без зрителей, зато с тренировкой режима «пузыря». А главной интригой было, как теневые ходы скажутся на отношении к парам судей? Кто фаворит — Америка или Россия? Лозон с Хагенауэром или Жулин? Однозначно лидера в этой борьбе обозначить было трудно. Ясно было только, что две пары команды Монреаля и одна пара Жулина будут в тройке, в какой последовательности, оставалось загадкой.

Степанова и Букин на вторых ролях

По ритм-танцу казалось, что переживать российским болельщикам нечего. Синицина с Кацалаповым выдали не лучший прокат. За два года их мюзикл немного приелся, а последствия болезней и травмы не могли не сказаться на впечатлении от выступления. Ребята аккуратничали, не хватило эмоций, легкости и привычной для пары четкости каждого шага. Тем не менее пусть без личного рекорда, но уверенное лидерство.

Более интересные процессы шли в турнирной таблице чуть ниже. Хабелл / Донохью под свист экспертов обходят Чок / Бейтс, а канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — Александру Степанову и Ивана Букина. Тренеры Степановой/Букина — Александр Свинин и Ирина Жук — это эталон отношений внутри группы, но их позиция по отказу от кулуарной борьбы бьет по позициям пары. Степанову с Букиным привычно задвигают.

В произвольном танце ставка ISU и ФФККР стала еще больше очевидна. Американцы тем временем продолжали тянуть обе свои пары. И обсчитались. Сначала судьи придержали оценками Чок / Бейтс. Канадцы впереди! Неужели всю свою силу и мощь чиновники Skate America и команды Лозана и Хагенауэра отдадут Хабелл / Донохью? Как бы не так. Другая американская пара растерялась и совершила столько помарок, что ставить их на первое место было бы перебором. Под вопросом уже было обойдут ли они канадцев. «Вряд ли судьи хотят потерять американские визы», — пошутил комментатор Андрей Журанков. Судьи не захотели, и на несколько сотых американцы Канаду все-таки обошли.

Кацалапов снова «золотой»

При таком варианте от Синициной и Кацалапова требовалось выступить в свою силу. Их произвольный танец и так смотрелся выигрышно на фоне конкурентов, а с учетом ошибок соперников и вовсе фантастическим выглядел сценарий возможного поражения. Постановка Жулина могла сравниться разве что с египетской темой Чок / Бейтс, но их в числе претендентов на медали судьи вообще не видели. Особенно приятно, что даже судьям из США пришлось признать превосходство Жулина и России. Это полный триумф.

Видимо, за ритм-танец Жулин ребятам кое-что высказал. И Виктория с Никитой выходили не просто катать, а выигрывать. Они выдали все, что могли показать, посмотрите с каким трудом они давали интервью после проката. Судьи пытались играть в эстетов, ставя на пересмотр несколько элементов, но найти варианты, как сбавить оценку россиянам не смогли. И вот оно чудо, первое «золото» в танцах с 2009 года! Страшно сказать сколько прошло времени с нашего последнего триумфа и как сильно изменилась жизнь вокруг. Тогда Этери Тутберидзе была малоизвестным детским тренером, Евгений Плющенко готовился ко своей третьей Олимпиаде, президентом России был Дмитрий Медведев, в отношениях с США — «перезагрузка», а Стив Джобс недавно представил первый айфон...

Кацалапов тогда катался в детских турнирах с Еленой Ильиных. Их пара быстро стала одной из самых перспективных, а по-настоящему зажгли они на домашней Олимпиаде в Сочи. Как бы сложилась спортивная судьба Никиты, останься он в дуэте с Еленой, никто никогда не узнает. Но история не имеет сослагательного наклонения. Главное — сегодня он окончательно пресек ностальгические воспоминания и оформил статус лучшего в мире.