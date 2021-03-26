Главные выводы из развязки чемпионата мира среди спортивных пар.

Наконец-то на пике интереса не только девушки-фигуристки! В парном катании у россиян были шансы повторить успех прошлогоднего чемпионата Европы и занять весь пьедестал почета. Миссия выполнена частично — два из трех комплекта медалей у России. Огня добавили слова бронзового призера соревнований, фигуристки Александры Бойковой, в адрес тренера. Реплика — нехорошая, но спортсменку тоже можно понять. Но самым главным во всей этой истории является не факт скандала, а то, что российское парное катание вышло на топ-уровень. И даже этот инцидент — только на пользу.

Накал страстей

Чемпионами мира стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются у Тамары Москвиной с прошлого лета. Сама Бойкова вместе с Дмитрием Козловским работают с Москвиной намного дольше. Исходя из этого, фраза фигуристки вполне объяснима — эмоции взяли верх.

С учетом того, что действующие чемпионы Европы проиграли сами себе, причем «грехов» в произвольной программе больше на партнерше, ее реакция — логична. Другой вопрос, что обижаться Александре стоило на саму себя, а не на тренера. Сорванный каскад и неудачное приземление с выброса сильно выбило дуэт из колеи. Даже Дмитрий Козловский, всегда предельно собранный и внимательный, в концовке программы смотрелся потерянным.

Тем не менее, ребята — люди. Они перенервничали. Саша не смогла сдержать эмоций от досады и отреагировала так. Не стоит хейтить ее или пытаться сравнивать ее слова с фразой Евгении Медведевой после произвольной программы на Олимпиаде в адрес Этери Тутберидзе о том, что Алину Загитову стоило оставить в юниорах.

Из всего этого можно извлечь только положительный момент — это придаст паре больше азарта и желания двигаться дальше. Одно дело, когда встречаешься с конкурентами только на соревнованиях. А тут приходится делить с ними лед. Это противостояние заставит Сашу и Диму держать себя в тонусе и не расслабляться.

Внимание к парному катанию

Черный пиар — тоже пиар. Если подходить цинично, то случившийся скандал для парного катания — это прекрасно. Последние годы в этой дисциплине все было довольно тихо. Были разве что скандалы с дикпиками французского фигуриста Моргана Сипре. Но это на любителя. Да и дуэт Сипре с Ванессой Джеймс уже завершил карьеру.

А теперь — противостояние двух молодых пар, да еще и из одной группе. Это может привлечь внимание не только российской аудитории, но и зарубежной, особенно накануне Олимпийских игр. Всегда круто наблюдать за видом спорта, когда в нем не просто есть лидер, а настоящее соперничество. Даже если оно за гранью фола.

К тому же обе пары заявили о себе в мировом масштабе. У Мишиной и Галлямова до золота чемпионата мира еще была бронзовая медаль в финале «Гран-при». А Бойкова и Козловский — по-прежнему действующие чемпионы Европы.

Сезон практически завершен, не считая командного чемпионата мира. Но не факт пока, что обе пары туда поедут. А значит следующий сезон становится еще интереснее за счет противостояния двух пар высочайшего класса. Об этом говорит и тренер:

— Разделения внутри группы у нас не было. Были две равные по своему классу и своим возможностям пары. Просто у одной из них уже имелись титулы, а у другой — нет. Вот и все. К тому, чтобы показать в Стокгольме максимальный результат, мы с Артуром Минчуком. в равной степени готовили и тех и других. Как поведут себя Мишина и Галлямов сейчас, став чемпионами мира, мы пока не знаем, — сказала Москвина в интервью RT.

Как повели себя чемпионы Европы после поражения мы уже увидели — поражения их мотивируют. Видно, что и Дима, и Саша — перфекционисты, и не признают никакого места, кроме первого. В текущем сезоне пара стала третьей на 4-м этапе Кубка России, уступив все тем же Мишиной и Галлямову и Тарасовой и Морозову. А на этапе «Гран-при» в Москве Бойкова и Козловский одержали победу. Именно тогда с губ партнера сорвалась не менее дерзкая фраза: «Это наше место! В очередь».

Правда, позднее фигурист объяснил, кому именно была предназначена реплика:

— Это послание самим себе. Любой спортсмен, выходя на лед, до этого проделывает большую работу. И все равно мы проводим некую аналитику. Мы знаем, на что мы способны, какие баллы можем получить, независимо от чьих-то результатов. Поэтому по тому, как мы сегодня прокатали свою программу — мы находимся на своем месте. Это по нашему мнению и по нашей собственной аналитике, — сказал Козловский.

Но мы все всё прекрасно понимаем. Осталось посмотреть, как на новоиспеченных чемпионах мира скажется победа. А это будет интересно всем.

Отсутствие явного лидера

Исход чемпионате мира стал показателем еще одной важной составляющей — конкуренции в российском парном катании. Весь сезон наши фигуристы как будто следовали реплике Дмитрия Козловского — стояли в очереди. Победу на этапе Кубка России, где участвовали все три участника чемпионата мира — одержали Мишина и Галлямов. «Гран-при» в Москве выиграли Бойкова и Козловский, чемпионат России — Тарасова и Морозов. И на чемпионате мира пары пошли на второй круг?

Время покажет. Главное во всем этом то, что в парном катании в России сейчас нет явного лидера. Все сильны, все ошибаются. Есть тройка сильнейших, которая имеет все шансы пробиться на Олимпиаду. А кто из них там будет сиять — тяжелый вопрос. У всех на него свой ответ, в том числе у хозяев Игр-2022 — китайцев.

Такой уровень конкуренции уже внутри страны дает нашим парам возможность соревноваться почти как на мировом уровне. А если следующий сезон выйдет полноценным, со всеми возможными стартами, то у российских фигуристов заранее есть огромное преимущество над всеми остальными — у них не пропал сезон. И на домашних стартах было мощно. А на чемпионате мира, как мы видим, конкуренцию россиянам навязала лишь китайская пара Суй Вэнцзин/Хань Цун.