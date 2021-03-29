Александра заявляет, что ее все устраивает в нынешней подготовке и менять ничего она не собирается.

Чемпионат мира в Стокгольме завершился, теперь тренерские штабы, судьи и федерации будут подводить итоги. Пожалуй, наибольшее число споров возникло по поводу бронзы Александры Трусовой. Фигуристка — одна из немногих в сборной, кто предпринял смелый шаг в межсезонье и сменил тренера. Переход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко однозначно риск. И теперь, когда сезон для Саши официально закончен (сегодня был объявлен состав на командный чемпионат мира — Трусовой в заявке нет), есть смысл обсудить — а был ли переход эффективным?

Трусова как минимум не проиграла по результатам

Если все сводить к сухой статистике, то Саша при своих. По наградам у нее тот же набор — две бронзы чемпионата России и мира, как и при Тутберидзе (только в прошлом году вместо «мира» прошла только «Европа»). Средний балл тоже изменился не драматично — в прошлом сезоне 233,17 против 230,49 в нынешнем (мы исключаем бонусные баллы на Кубке России). Но сравнивать цифры — занятие сложное, прошлый сезон был международным, а нынешний практически полностью внутрироссийским. При этом штаб Плющенко может сказать, что российские судьи как минимум на нескольких стартах в начале сезоне были не очень благосклонны к его подопечной.

У Плющенко Трусовой удалось переломить очень неприятную тенденцию: пять стартов подряд ее результат снижался — с 241,02 на «Гран-при Канады» до 225,34 на Евро-2020. При Плющенко Трусова трижды (не считая бонусов) набирала больше 240 баллов. С другой стороны, был «Гран-при России», на котором Трусова опустилась ниже отметки 200. Скажем так — максимальные возможности 16-летней фигуристки увеличились. Но ценой большего риска и увеличения амплитуды результатов.

Чемпионат мира успешен?

Главный старт, к которому подводили Трусову и всех остальных наших топ-фигуристок, — чемпионат мира. На нем Александра взяла первую для себя медаль такого статуса. Ставка, конечно, была на большее — и молчание Евгения Плющенко после турнира тоже красноречиво показывает его отношение к итогам. Но вот можно ли их считать провальными? Трусова подвергалась критике — мол, ее выступление было далеко от оптимального, а по мнению комментатора Андрея Журанкова, не заслуживало наград. Так ли это?

Падения Трусовой заметили все — но не все, например, заметили тот факт, что Александра обновила мировой рекорд по самому высокому баллу за один элемент, получив 19,48 балла за четверной лутц + тройной тулуп во второй половине программы. Сатоко Мияхара по технике за всю короткую программу получила 27. За компоненты Трусова получила 66,34, на прошлогоднем чемпионате Европы — 67,25 при тех же двух падениях с четверных из трех. Да и даже хореограф «Хрустального» Алексей Железняков признавал в интервью «СЭ», что во второй оценке Трусова стала лучше — пусть и объяснял это взрослением.

Много говорят о том, что нынешние правила заточены на удачное исполнение тройных, а не риск на четверных. Тем ценнее ставка Трусовой на пять четверных в произвольной программе. Тем более что в каком-то смысле это как раз использование правил в свою пользу. После турнира зарубежные эксперты говорили о том, что при пяти четверных сама программа теряется. Но, если четверные дают возможность рвануть с 12-го места на 3-е, почему ее не использовать? Часто хвалят за использование правил в свою пользу Этери Тутберидзе. В данном случае то же самое можно сказать и о Плющенко с Трусовой. Главное — чтобы прыжки были приземлены и докручены. Дальше их качество значения не имеет. Падение с четверного сальхова чуть ли не из-за перекрута — это вообще на грани фантастики.

Трусовой стало комфортнее?

Если мы будем говорить о нецифровых показателях, сделал ли Плющенко лучше здесь? Здесь, кажется, ответ близок к однозначному. Многие посчитали мой вопрос Трусовой по окончании чемпионата мира о продолжении работы с Плющенко некорректным, однако он абсолютно конкретен и по делу в конце сезона. И Александра ответила тоже конкретно, как она любит: «Меня все устраивает, я менять ничего не собираюсь». Да, там были слова «сейчас» и «пока», за которые многие ухватились, но интонация не оставляла сомнений, что фигуристка довольна. А если и недовольна, то только отсутствием мамы и собаки, для приезда которых на турнир Плющенко сделал все возможное.

Хотя в российском фигурном катании, конечно, возможно всякое. В СМИ не раз маячило имя Рафаэля Арутюняна, Ренат Лайшев постоянно зовет Сашу обратно в «Самбо-70». Ни один вариант исключать в нынешних условиях нельзя.

Но если проследить за интервью Трусовой, видно, что ей стало интереснее и легче, она получила большую роль в принятии решений и статус главной звезды школы. Переход к Плющенко сделал возможным исполнение пяти четверных в произвольной, которое для рязанки, кажется, важнее самого результата. Да и слова о том, что после короткой программы «меня поддерживали все, мама, Евгений Викторович, Дмитрий Сергеевич», тоже не очень вяжутся с картиной одинокой Саши, которая осталась, дескать, без поддержки тренера в темном Стокгольме.

Конечно, в Плющенко еще осталось многое от спортсмена, он сам эмоционален и переживает за результат — что может передаваться спортсменке. Сейчас много говорят о том, что Трусовой нужна работа с психологом. Рынок спортивной психологии в России не так развит, но, если бы удалось осуществить такую же находку, как Михайлов на тренерском поприще, это было бы очень кстати. По крайней мере с Дмитрием Александре явно комфортно работать. Наверное, Сергей Дудаков — тренер с куда большим опытом и техническими знаниями, но, видимо, даже его профессиональных умений не хватило для разрешения конфликтной ситуации после сезона-2019/20.

Но что бы мы ни говорили, перед олимпийским сезоном только самой Александре решать, каким образом исправлять свои недостатки и куда двигаться дальше. Теперь она самостоятельная и титулованная спортсменка, и мы должны уважать ее выбор.