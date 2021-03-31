Интервью с Джеки Вонгом, одним из самых известных и уважаемых в мире аналитиков по фигурному катанию

Часто в фигурном катании лучше разбираются те, кто сам на серьезном уровне никогда этим видом спорта не занимался. Так, например, один из самых известных и уважаемых аналитиков по фигурному катанию в мире Джеки Вонг по образованию дизайнер и долгое время работал в крупной архитектурной фирме Skidmore, Owings & Merrill. У Вонга степень бакалавра экономики и урбанистики Стэнфордского университета, степень магистра архитектуры Школы дизайна Пенсильванского университета и степень магистра делового администрирования.

Спорт был для него хобби, но постепенно стал основной профессией. С 2009 года Вонг ведет свой блог, затем Джеки устроился журналистом в американские СМИ, параллельно развивая сайт по аналитике Rocker Skating и подкаст Ice Talk в Ice Network. Вонг специализируется на разборе прыжков и техники, а также анализе программ, оценке работы судей на соревнованиях. Чтобы повысить свою компетенцию, Джеки выучился и на судью, и на тренера — сейчас у него есть лицензии, и периодически он работает со спортсменами. Кроме того, Джеки внес вклад в спортивную науку, защитив кандидатскую в области биомедицинских исследований, анализируя движения и положения рук, ног и головы фигуристов и представляя их в виде трехмерных моделей. «СЭ» поговорил в Вонгом по окончании чемпионата мира, чтобы узнать о впечатлениях о триумфе российской сборной со стороны и о перспективах российских фигуристок в будущем.

Девушки выходят с чересчур рискованными программами

— Кто вас больше всех удивил на этом турнире? Или что?

— На этом чемпионате мира было много сюрпризов, но, учитывая, что сезон был очень необычным из-за пандемии COVID-19, наверное, и не стоит удивляться внезапным поворотам турнира. Ведь коронавирус, к сожалению, напрямую повлиял и на спортсменов, и на тренеров. Многие заболели, многие не смогли полноценно к соревнованиям подготовиться. Ведь в большинстве стран мира до сих пор сохраняется очень напряженная ситуация, связанная с вирусом. А значит, сохраняются и ограничения.

— Что вы думаете о победе Анны Щербаковой? Западные пользователи Twitter со скепсисом отнеслись к ее успеху.

— Анна отлично откатала короткую программу и смогла собраться в произвольной. Она была не идеальной, но достаточной для того, чтобы выиграть. Потому что ошибались все, кроме разве что Луны Хендрискс из Бельгии. Щербакова явно сама собой недовольна, выступлением, прокатом. Особенно тем, что у нее на чемпионате не получился ни один четверной прыжок, а кроме того, она испытала ряд проблем на вращениях, которых раньше у нее не было. Очевидно, это последствия болезни, она еще восстанавливается, ей было непросто выступать. Тем не менее мы видим, что у девушки стальные нервы.

— На ваш взгляд, у Анны без четверных нет шансов на Олимпиаду? Как вы оцениваете ее выступление?

— Нет, я не думаю, что у нее нет шансов без четверных. На чемпионате мира мы увидели, что ей на самом деле и не нужен четверной для победы. Женщины сейчас только входят в эпоху четверных, и мы видим, как многие девушки выходят с чересчур рискованными программами, с которыми не могут справиться. Ошибки неизбежны, поэтому здесь нужен баланс. На самом деле я даже не уверен, что у олимпийской чемпионки в Пекине будет четверной прыжок. Не обязательно, возможны разные расклады. К тому же наверняка к Играм Щербакова подойдет в лучшей форме и будет способна исполнить четверной, один или несколько.

Туктамышева просто так свое место точно не отдаст

— Что вы думаете о серебряной медали Елизаветы Туктамышевой? Это стало для вас неожиданностью?

— Туктамышева приехала на чемпионат мира в статусе человека, который и так вполне мог выиграть медаль. Она была в числе претендентов, поэтому ее попадание на подиум не было для меня неожиданностью. Конечно же, было приятно видеть ее успех. Здорово, что в этом спорте есть люди, которые могут выиграть медаль после шести лет отсутствия на чемпионатах мира.

— Есть ли, на ваш взгляд, у Лизы шансы стать участницей Олимпийских играх?

— У нее есть абсолютно все шансы пройти отбор на Олимпиаду. Как я уже говорил ранее, сложность контента в женском одиночном делает результаты потенциально крайне неожиданными. Конечно же, с выходом во взрослые Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой в следующем сезоне сделать это будет еще сложнее. Конкуренция усиливается. Но по настрою Елизаветы видно, что она собирается бороться и просто так свое место не отдаст точно. Думаю, что Туктамышева будет сейчас плотно работать над тем, чтобы в следующем сезоне стабильно делать в произвольной программе четверной. У нее хорошая прыжковая техника, поэтому ей это под силу.

— Какую вы видите основную причину, по которой японка Рика Кихира не может кататься чисто на главных турнирах? Это психология?

— Сложно сказать, особенно если учитывать, в какое необычное и сложно время мы все живем. У Кихиры действительно есть такой момент, что она не может правильно настроиться на важные соревнования. Еще по юниорам она не показывала свои лучшие результаты на крупных стартах, но все-таки на взрослом уровне она добилась большого успеха и часто выступала стабильно, выигрывала, к примеру, финал серии «Гран-при». Учитывая, какой сейчас рваный сезон, я не уверен, что по нему можно делать далекоидущие выводы.

Чистые прокаты для Трусовой — лучшая тактика, чем погоня за сверхсложностью

— Пусть вы и против серьезных выводов, но все же стоит подвести черту под годом тренировок Трусовой с Евгением Плющенко. Он справился со своими задачами или нет?

— Опять же категорично судить не буду. Любому спортсмену требуется время, чтобы новая система коучинга начала работать и показала свои лучшие результаты. Но уже сейчас я могу отметить прогресс Трусовой в катании и скольжении, презентации программ. Здесь заслуга Плющенко очевидна. К тому же и в технике по некоторым прыжкам она стала стабильнее, чем была при Этери Тутберидзе. И прыжки она теперь исполняет с правильной техникой. Согласен, нет пока прямого результата, но все же нужно подождать.

— К тому же в этом году она поехала на свой дебютный чемпионат мира и выиграла там медаль. ЧМ для нее можно назвать успешным и что вы думаете про ее планы прыгать пять четверных прыжков в одной программе?

— Как вы и сказали, это был первый чемпионат мира Трусовой, поэтому выиграть бронзу на своем первом ЧМ — вполне себе достижение, отличный результат. Трусовой есть чему радоваться по итогам этого сезона, но в то же время, думаю, она также извлечет важные уроки из этого чемпионата мира. Думаю, что ей было бы полезно делать меньше четверных в одной программе и катать ее чисто, как на чемпионате России. Это мое мнение — чистый прокат принесет ей куда больше дивидендов, чем слепая погоня за сверхсложностью. Но в конечном итоге это все зависит от того, как она себя чувствует, в какой она форме и с каким процентом успеха она делает эти прыжки на тренировках. Решать только ей и ее команде, и им лучше всего знать, каким путем можно привести Трусову к победе на Олимпиаде. Я так понимаю, это главная цель как для Трусовой, так и для Плющенко. А раз так, то не столь, наверное, и важно, что по пути к золоту Пекина Александра проиграет какие-то турниры Щербаковой.

Эпоху ультра-си уже не остановить запретами

— В итоге все равно все три русские девушки на подиуме чемпионата мира. Россия может рассчитывать на такой же успех на Олимпиаде?

— Почему нет? Потенциально это возможно, даже вероятно. Я не удивлюсь.

— А кто, на ваш взгляд, будет представлять Россию на Олимпиаде? Щербакова, Трусова, кто еще? Валиева, Усачева, может, Евгения Медведева?

— Прямо сейчас не стоит даже думать об Олимпиаде. За 10 месяцев все кардинально изменится, я в этом уверен. Этот спорт, как и мир в целом, за последний год доказал нам, что не стоит делать далеких прогнозов. Многие вещи могут произойти, которые изменят мое мнение и мысли, поэтому, какие у меня на этот счет взгляды, сейчас не хочу даже говорить.

— И все же есть ли у других стран шансы остановить наступление России в фигурном катании? Что им для этого нужно сделать?

— Другим странам, безусловно, придется серьезно усложняться, чтобы противостоять новым русским девушкам. Настала эпоха ультра-си, и ее не остановить какими-то запретами. Придется учить новые прыжки, а тренерам приспосабливаться к новым условиям.