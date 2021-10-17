Победа в тишине. Почему Роднина и Зайцев стали чемпионами под хруст льда вместо музыки

Вспоминаем одну из самых удивительных побед в истории нашего фигурного катания, когда советская пара лишилась музыкального сопровождения — то ли из-за техники, то ли из-за тренера, то ли из-за Пражской весны.

Чемпионат мира-1973. Пары

1. Ирина Роднина/Александр Зайцев (СССР) — 423,9 (9)

2. Людмила Смирнова/Алексей Уланов (СССР) — 416,2 (18)

3. Мануэла Грос/Уве Кагельман (ГДР) — 409,8 (29)

То, что пережили Роднина и Зайцев на чемпионате мира в 1973 году, не идет в сравнение даже с недавним инцидентом на Олимпиаде в Токио, когда российским синхронисткам пришлось повторять выступление из-за проблем с музыкой. Все случилось в Братиславе. К тому моменту фигуристы из СССР катались вместе девять месяцев. Она — титулованная спортсменка, он — ленинградский фигурист с менее заметными достижениями. С таким багажом спортсмены образовали пару, которой суждено было стать самой знаменитой в истории советского спорта.

«Больно прыгучий», — подумала Роднина, когда впервые увидела Зайцева на катке. По описанию спортсменки, помимо высокого и легкого прыжка фигуриста отличала внешность. На просмотр он пришел с короткой стрижкой и во фраке. И то и другое выглядело нелепо. По прическе было понятно, что Александр постригся перед самой поездкой, чтобы произвести впечатление. Фрак спортсмену не подходил, не сочетался с возрастом. Но несмотря на это, Зайцев поразил будущую партнершу. До их встречи Ирина окончательно решила, что завершает карьеру. После победы на Олимпиаде в Саппоро она поняла, насколько сложным стало взаимодействие в паре с Алексеем Улановым. А потом, на тренировке перед чемпионатом мира в Калгари, Ирина упала с поддержки. На соревнованиях откатала программы с сотрясением мозга.

«Я очнулась, когда мы поклоны делали, и я бухнулась на колени. Леша со Станиславом Алексеевичем унесли меня со льда», — вспоминала позже Роднина. Но все это забылось в зале, где Роднина и Зайцев впервые выполнили поддержки. В тот день под присмотром тренера Станислава Жука они оба вышли на новый виток в спортивной карьере.

Девять месяцев до победы

Уже через неделю тренер Станислав Жук решил представить новую пару руководству и судьям, чтобы те оценили потенциал спортсменов. Экспертов поразила слаженная работа фигуристов. Они не верили, что такого уровня катания Роднина и Зайцев достигли всего за неделю. А потом начались тренировки. Спустя годы Александр назвал их невыносимыми. Ежедневные многочасовые занятия и адаптация к переезду — все это выбивало фигуриста из сил. В перерывах между тренировками спортсмен просыпался и не понимал, день на улице или ночь. Такой режим стал причиной того, что Зайцев перестал воспринимать информацию. Вдобавок ко всему он попал в госпиталь с травмой ноги. Партнеры были в растерянности. Думали, что работа, которую они проделали, пошла прахом. Позднее они поняли, как заблуждались.

Через несколько дней Жук настойчиво порекомендовал Александру вернуться на лед. По мнению тренера, этот шаг был нужен для того, чтобы фигурист быстрее восстановился и не потерял спортивную форму. И действительно, после перерыва Зайцев принялся за работу с еще большим энтузиазмом. «Несколько дней вынужденного отдыха помогли мне вобрать в себя то, что я узнал и понял за это время», — рассказывал об этом случае спортсмен.

Незадолго до того, как Александр получил травму, его партнерша узнала о планах Жука. Тренер решил отказаться от фигуристов. Роднина была шокирована. Переживала в одиночестве. Александру эту новость она не рассказала. Подумала, что все это не всерьез и вскоре наставник назовет свой порыв ошибкой. К тому же спортсменка жалела партнера. Он во имя совместной работы полностью поменял свою жизнь. Город, университет, круг общения. Ирина понимала, что для Александра эта новость станет ударом. Все то время на льду они прожили ради чемпионата мира, задумываться о прочем было некогда. Так проходила подготовка к главному старту сезона. Только участие в нем стоило фигуристам 1200 тренировочных часов.

Тот самый день

Чемпионат мира по фигурному катанию пришелся на начало весны 1973 года. Как позже признавалась Роднина, еще до проката их пары на арене в Братиславе обнаружилось сразу несколько неполадок. Но фигуристы не придали этому значения, поскольку были готовы к непредвиденным ситуациям. К различным пертурбациям их готовил Станислав Жук. Одна из его тренерских находок в этот раз помогла Родниной и Зайцеву взойти на первую ступень пьедестала.

При подготовке спортсменов Жук особенно следил за точностью попадания в музыку. Для этого на тренировки он приносил метроном. С помощью него фигуристы учили ритм номера. Катались под звук прибора до тех пор, пока движения не совпадали с музыкальным темпом с точностью до секунды.

И все же, несмотря на детальную подготовку и объем тренировок, происшествие в чехословацком Дворце спорта стало неожиданностью и для спортсменов, и для болельщиков. В середине произвольной программы Родниной и Зайцева музыка внезапно исчезла. По воспоминаниям фигуристов, они не сразу поняли, что катаются в тишине.

«Мы так и не уловили, в какой же момент исчезла наша музыка. Я не прислушивалась ни к чему, потому что дальше шел элемент! И когда мы выполнили его, я услышала. Не музыку. Аплодисменты», — вспоминала Ирина.

Поддержка болельщиков спасла пару. Аплодисменты помогли фигуристам почувствовать ритм. В это же время рефери свистел, пытался остановить спортсменов. Жук, напротив, жестами призывал пару продолжать. Роднина и Зайцев смутно помнят этот момент. Без промедления они заходили на следующий элемент. Быстрая часть программы сменилась медленной. Но Александр не сбавил скорость, он буквально мчался по льду. Тогда более опытная Ирина подсказала партнеру: «Куда ты бежишь? Отдыхай!»

После того как фигуристы синхронизировались, музыка оказалась не нужна. Спортсмены напели мелодию и завершили выступление без помарок. «Потом, когда я смотрела на нас на экране телевизора, я видела, как шевелятся наши губы, угадывала свои слова», — вспоминала Роднина.

В конце проката пара посмотрела на секундомер. Оказалось, что программу спортсмены исполнили быстрее на одну секунду.

Под звуки аплодисментов главный судья Карл Эндерлин подозвал фигуристов. В это время Станислав Жук уже стремительно бежал к столику арбитра. Руководитель судейской бригады предложил паре два варианта выхода из ситуации. Еще раз выступить после соревнований или оставить все как есть. На первый у пары не оставалось сил. Спортсмены не верили, что смогут откатать такую сложную программу еще раз. Второй вариант предполагал, что фигуристам снизят оценки за нарушение запрета на катание без музыки.

Роднина ответила категорично: «Нет».

Тогда Жук озвучил свой вариант. Он настаивал на том, чтобы пара перекатала не всю программу, а с момента остановки музыкального сопровождения. Ирина вновь заявила, что этого не будет. Так и решили.

Эндерлин ушел к судьям, чтобы объяснить им правила выставления оценок в подобных случаях. Через несколько минут на табло появились баллы. Почти все — 5,9 (из 6 возможных).

Инцидент заставил Международный союз конькобежцев внести изменения в правила состязаний. Сегодня в таких ситуациях соревнования продолжатся по сценарию Жука, но с одним дополнением. Если музыка прерывается в момент захода на элемент или его исполнения, фигуристы начинают программу с предыдущего элемента. При этом снижений за перерывы из-за проблем с композицией нет.

Кто украл музыку?

Согласно официальной версии, казус случился из-за перебоев электроснабжения радиорубки. Но есть мнение, которое объясняет ситуацию иначе. Согласно этой версии, происшествие на чемпионате мира — это ответ на действия властей СССР в Чехословакии в 1968 году.

Еще одно предположение озвучили серебряные призеры мирового первенства Алексей Уланов и его партнёрша Людмила Смирнова. Они назвали виновником «замыкания» Станислава Жука. По мнению фигуристки, остановка музыки входила в план тренера, с помощью которого тот хотел скрыть огрехи программы.

«Пленку тогда остановили специально. У ребят просто была не до конца накатана программа. В финальной ее части они не поспевали за музыкой, и во время выступления могли возникнуть накладки. В результате Зайцев с Родниной чисто откатали программу до середины, и тут, как бы случайно, вырубилась музыка. Естественно, они не растерялись. Просто заранее были готовы. Жук вообще был мастером на такие штуки», — говорила она. По словам Алексея, тренер чемпионов воткнул отвертку в магнитофон.

Версию супругов опровергла Ирина Роднина. В ответ на обвинения Жука она уточнила, что тот все время стоял на одном месте, далеко от радиоузла. Пока ни одна из гипотез не нашла подтверждения. Но даже без ответа, который бы указал на точную причину случившегося, этот эпизод навсегда запомнился фигуристам и поклонникам спорта.

Ксения Латушинская