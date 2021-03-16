Аделина Сотникова: «В Стокгольме наши выступят так, что мир ахнет»

Авторская колонка олимпийской чемпионки Сочи-2014 в женском одиночном катании.

С нетерпением жду чемпионата мира-2021. Он интересен сам по себе, а теперь особенно — из-за пандемии это первый крупный международный турнир за последний год. Если о состоянии российских фигуристов мы имеем хоть какое-то представление, то текущая форма наших соперников — абсолютная загадка. Не видели их в деле очень давно. Что ж, тем круче интрига.

У женщин она сведется к борьбе между Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Елизаветой Туктамышевой. Полагаю, все они будут в призерах. А уж в какой последовательности, одному Богу известно. На таких соревнованиях на первый план выходит не только мастерство, но и психологическая устойчивость. Кто лучше справится с нервами, тот и победит.

Помешать русской тройке может разве что Рика Кихира. Набор элементов в ее арсенале позволяет бороться с нашими девочками. И все-таки сомневаюсь, что японка доберется до пьедестала. Кто-то из американок или китаянок — тем более.

Поймите правильно, вера в Щербакову, Трусову и Туктамышеву — это не голый патриотизм. Исхожу исключительно из результатов. От старта к старту наши фигуристки доказывают, что им просто нет равных. Чистые прокаты, прыжки, вращения, дорожки — всё на высочайшем уровне! Думаю, и в Стокгольме выступят так, что мир ахнет.

Про Трусову мне, например, рассказывали, что она даже без разминки спокойно прыгает четверные. Щербакова тоже чудо как хороша. Не опускается ниже определенной планки и Туктамышева. А уж когда ловит кураж, ее программы обретают дополнительную изюминку.

Для Лизы Стокгольм-2021 — первый чемпионат мира за последние шесть лет. Как же изменилось фигурное катание за эти годы! В 2015-м в Шанхае она выиграла с одним тройным акселем в короткой программе. Сейчас этого не хватило бы не то что для победы — даже для попадания на турнир.

Если двойные прыжки тогда еще котировались, то теперь их воспринимают как «бабочку». Без стабильных тройных и четверных рассчитывать вообще не на что. Интересно, насколько далеко шагнет наш вид спорта еще через шесть лет? Надеюсь, до прыжков в пять оборотов все-таки не дойдет. Риск для здоровья слишком велик. Не хочется деток гробить...

В мужском турнире наша главная задача — завоевать третью квоту на Олимпиаду-2022. Для этого Михаил Коляда и Евгений Семененко должны финишировать в десятке.

Коляда-то парень опытный, при удачном раскладе может и за бронзу зацепиться. Финал Кубка России Миша пропускал, а на Кубке Первого канала выступил здорово. В одной из предыдущих колонок я уже отмечала, что его произвольная программа, поставленная на музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон», прямо завораживает. Осталось собрать волю в кулак и откатать так, как он умеет. Думаю, Алексей Николаевич Мишин сумеет подготовить Коляду психологически, найдет нужные слова, зарядит уверенностью.

А вот 17-летний Семененко — дебютант. Честно говоря, его еще плохо знаю. Видела только в финале Кубка России. Да, Женя выиграл, но не могу сказать, что он произвел оглушительное впечатление. Бывают такие прокаты, что хочется воскликнуть: «Вау, какой классный мальчик!» Здесь не тот случай.

Кто-то твердит, что в данной ситуации было бы лучше послать в Стокгольм Дмитрия Алиева, чемпиона Европы-2020. Но это палка о двух концах.

С одной стороны, Алиев гораздо опытнее. Теоретически у него больше шансов на место в десятке, чем у того же Семененко, учитывая традиционно скромные баллы для фигуристов из первых разминок. С другой стороны, Дима сейчас явно не в форме. На Кубке России уступил и Семененко, и Петру Гуменнику. После короткой программы вообще девятым был. Какой уж тут чемпионат мира...

Раз федерация фигурного катания решила сделать ставку именно на Семененко, значит, считает, что это оптимальный вариант. А мы будем верить и болеть. Если Женя откатает идеально, а соперники допустят хотя бы небольшие помарочки, попасть в десятку вполне реально.

Ну а главная битва у мужчин развернется между Юдзуру Ханю и Натаном Ченом. Кто из них возьмет золото, предсказать невозможно. Слышала, у японца проблемы со здоровьем. Но это ни о чем не говорит. Ханю — смесь безбашенности и самоотверженности. Порой с такими травмами выходил на лед, что никому и не снилось. И не просто катался — побеждал! Вот и в Стокгольме, что бы ни случилось, биться будет до конца.