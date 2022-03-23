Валиева с результатом Олимпиады-2022 заняла бы первое место в короткой программе на чемпионате мира

В французском Монпелье стартовал чемпионат мира по фигурному катанию. По итогам короткой программы у женщин лидирует японка Каори Сакомото (80,32), следом за ней бельгийка Луна Хендрикс (75,00). На третьем месте американка Мэрайя Белл (72,55). Российских фигуристок на турнире нет из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU)

При этом, если теоретически сопоставить результаты россиянки Камилы Валиевой на двух последних стартах — Олимпийских Играх и чемпионате Европы, то она заняла бы безоговорочное первое место. На ЧЕ и командном турнире ОИ у Валиевой больше 90 баллов за короткую. Короткая в личном турнире Пекине не удалась, тем не менее даже до отметки 82,16 баллов никто добраться из иностранных спортсменок не может.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в любом случае уступает по короткой Сакомото. Ее рекорд сезона установлен в Китае на ОИ, но она уступает меньше чем полбалла Каори. При этом в январе на ЧЕ в Таллине Щербакова набрала только 69,05 балла — это условное шестое промежуточное место ЧМ в Монпелье. Еще одна россиянка Александра Трусова по короткой программе в Пекине набрала 74,60, а в Таллине 75,13. В первом случае она стала бы третьей, уступив Хендрикс, во втором была бы с малым «серебром» и выше Луны. (Рустам Имамов).

Женщины. Короткая программа

Камила Валиева (Россия) — 82,16 ОИ

Каори Сакамото (Япония) — 80,32 ЧМ

Анна Щербакова (Россия) — 80,20 ОИ

Луна Хендрикс (Бельгия) — 75,00 ЧМ

Александра Трусова (Россия) — 74,60 ОИ

Мэрайя Белл (США) — 72,55 ЧМ

Ю Ен (Корея) — 72,08 ЧМ

Алиса Лю (США) — 71,91 ЧМ