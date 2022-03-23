Хендрикс поделилась эмоциями после короткой программы на чемпионате мира в Монпелье

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс прокомментировала свое второе место по итогам короткой программы на чемпионате мира в Монпелье. Она набрала 75 баллов.

Незадолго до турнира Хендрикс рассказала, что получила травму паха, но не собиралась отказываться от участия.

«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Чувствовала себя очень уверенно. Мои прыжки были на высоте, и хоть у меня травма, но я чувствовала, что выступила как могла. Очень довольна.

Хотела, чтобы люди увидели, что я могу выступать намного лучше. Не думаю о травме", — приводит слова Хендрикс журналист Джеки Вонг в Twitter.

Лидирует японка Каори Сакамото (80,32). Замкнула тройку Мэрайя Белл (72,55).