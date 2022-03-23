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Сегодня, 19:23

Сакамото заявила, что довольна результатом после короткой программы на чемпионате мира

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала итоги короткой программы на чемпионате мира в Монпелье. Она набрала 80,32 балла и занимает первое место.

«Я впервые смогла набрать больше 80 баллов. Я очень этому рада. Это было лучшее выступление, которое я могу показать сегодня. Поскольку российских фигуристов здесь не было, меня вдруг стали считать кандидатом на золотую медаль.

Сначала я была не в самой лучшей форме, и мне было труднее заставлять себя. За эти несколько дней моя форма улучшилась Дело было не в результате, а в том, что я в последний раз катаю эти две программы, и мне просто хотелось выложиться по полной. Это тема моего сезона. Я на 100 процентов счастлива», — приводит слова Сакамото журналист Джеки Вонг в Twitter.

Второе место у Луны Хендрикс из Бельгии (75,00). Замкнула тройку Мэрайя Белл (72,55).

Источник: https://twitter.com/rockerskating/status/1506653241995575308
Фигурное катание
Каори Сакамото
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