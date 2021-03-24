Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию обвалилась на российской фигуристке
10:50
Официальная трансляция тренировок короткой программы у женщин на канале ISU прекратилась перед сильнейшими разминками, сообщает корреспондент «СЭ». Трансляция шла на закрытом канале Международного союза конькобежцев только для аккредитованных журналистов.
Около двух с половиной часов она шла без сбоев, но перед выходом на лед россиянки Елизаветы Туктамышевой резко оборвалась. Вместо прямого эфира появилось видео с выступлением всех предыдущих фигуристок.
На сегодняшней тренировке также предстоит выступить Александре Трусовой и Анне Щербаковой, их запланированное время выхода на лед — 11:00 мск.
Короткая программа на чемпионате мира пройдет сегодня, россиянки начнут выступления около 16.30 по московскому времени.
(Дмитрий Кузнецов)
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