Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию обвалилась на российской фигуристке

Официальная трансляция тренировок короткой программы у женщин на канале ISU прекратилась перед сильнейшими разминками, сообщает корреспондент «СЭ». Трансляция шла на закрытом канале Международного союза конькобежцев только для аккредитованных журналистов.

Около двух с половиной часов она шла без сбоев, но перед выходом на лед россиянки Елизаветы Туктамышевой резко оборвалась. Вместо прямого эфира появилось видео с выступлением всех предыдущих фигуристок.

На сегодняшней тренировке также предстоит выступить Александре Трусовой и Анне Щербаковой, их запланированное время выхода на лед — 11:00 мск.

Короткая программа на чемпионате мира пройдет сегодня, россиянки начнут выступления около 16.30 по московскому времени.

(Дмитрий Кузнецов)