Меган Дюамель обвинили в расизме из-за ее высказываний в адрес Щербаковой

Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка Меган Дюамель столкнулась с обвинениями в расизме из-за того, как она высказалась в адрес россиянки Анны Щербаковой.

«Анна такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной, — сказала Дюамель. — Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы, расцветала, а не мучилась, не выступала только потому, что ее заставляют тренеры».

«Я была уверена, что говорила только позитивные вещи обо всех фигуристах, которых мы обсуждали», — написала канадка в Twitter. — Меня назвали расисткой потому, что я сказала, что одна из фигуристок выглядела болезненно. Эта фигуристка и ее команда открыто говорили, что она болела несколько раз в этом сезоне. Это факт".

I was sure to say positive things about every skater we discussed. I've been called a racist in a couple DM's because I said one skater looked sickly. This skater and team has openly said they were sick several times this season. This is a fact. https://t.co/uok4hpgAK0 — Meagan Duhamel (@mhjd 85 ) March 22, 2021

Щербакова завтра, 24 марта выступит в короткой программе на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Она будет выступать в последней разминке под общим 35-м номером.

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