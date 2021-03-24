Щербакова исполнила короткую программу с двумя каскадами перед ЧМ
11:23
Российская фигуристка Анна Щербакова без ошибок исполнила прогон короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. На утренней тренировке она сделала двойной аксель и каскады флип+риттбергер и лутц+риттбергер, все без ошибок.
На соревнованиях разрешен только один каскад, по-видимому, Щербакова добавила риттбергер к флипу для проверки себя, а прыгать будет только каскад с лутцом.
Любопытно, что другие фигуристки в объектив камеры не попали. На Елизавете Туктамышевой трансляция прервалась, а прокат Александры Трусовой оператор просто не показывал.
Короткая программа у женщин пройдет в среду, начало выступления россиянок — в 16:30 мск.
(Дмитрий Кузнецов)
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