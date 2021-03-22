Стал известен запланированный контент Коляды и Семененко на ЧМ в Стокгольме
Стал известен контент российских фигуристов на чемпионат мира в Стокгольме.
Россию представят Михаил Коляда и Евгений Семененко.
26-летний Коляда в короткой программе заявил четверной тулуп в паре с тройным. В произвольной программе фигурист хочет исполнить три четверных прыжка.
17-летний Семененко также исполнит четыре четверных прыжка на две программы.
Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта.
Дополнительная информация:
https://isu.org/figure-skating/events/figure-skating-calendar/eventdetail/11872/33/isu-world-figure-skating-championships?templateParam=11
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