Стал известен запланированный контент Коляды и Семененко на ЧМ в Стокгольме

Стал известен контент российских фигуристов на чемпионат мира в Стокгольме.

Россию представят Михаил Коляда и Евгений Семененко.

26-летний Коляда в короткой программе заявил четверной тулуп в паре с тройным. В произвольной программе фигурист хочет исполнить три четверных прыжка.

17-летний Семененко также исполнит четыре четверных прыжка на две программы.

Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта.