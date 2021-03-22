Гость эфира «СЭ» — российская фигуристка, чемпионка России, призер чемпионатов мира и Европы, первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова. Дмитрий Кузнецов и Анастасия Плетнева зададут спортсменке самые интересные вопросы зрителей и обсудят предстоящий чемпионат мира в Стокгольме, стартующий 24 марта.

— Кто фаворит в борьбе Щербаковой и Трусовой — или есть другие претенденты на золото у женщин?

— Перспективы Михаила Коляды: реальна ли бронза?

— Жесткий ковидный протокол с запретом на касания бортов — насколько это логично и важно для итоговых результатов?

— Переход Алены Косторной: как это влияет на расстановку сил в олимпийском сезоне?

— Чем сейчас занимается сама Елена, в какой она форме? (Недавно Радионова стала второй фигуристкой после Аделины Сотниковой, которая получила от федерации почетный знак «За выдающиеся спортивные достижения»).

Во время чемпионата мира у нас будет много гостей, эфиров и интервью, поддержите нас своей активностью! Жд?м ваших вопросов в чате, комментариях к этой новости и активного участия в обсуждении!

Начало эфира на YouTube-канале «СЭ» — в 19.30 мск.