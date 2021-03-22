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Стал известен запланированный контент Трусовой и Туктамышевой на ЧМ в Стокгольме

10:27
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стало известно, что российские фигуристки Александра Трусова и Елизавета Туктамышева подготовили на чемпионат мира в Стокгольме.

16-летняя Трусова заявила сольные лутц и тулуп в четыре оборота, а также тулуп в каскаде с тройным. Также фигуристка намерена исполнить сложный каскад из тройных лутца и риттбергера. В короткой программе девушка заявила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп.

В заявке 24-летней Туктамышевой — тройной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. В произвольной программе девушка исполнит два акселя в три с половиной оборота — сольный и в каскаде с двойным тулупом.

Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта. Женские соревнования пройдут 24 и 26 марта.

Дополнительная информация:

https://isu.org/figure-skating/events/figure-skating-calendar/eventdetail/11872/33/isu-world-figure-skating-championships?templateParam=11

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

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