Мировое фигурное катание теряет миллионы. Но это не связано с дисквалификацией России

Отчет аудиторов о деятельности Международного союза конькобежцев вызвал у нас надежду, а зря.

Международный союз конькобежцев (ISU) в прошлом году начал испытывать финансовые сложности. Об этом свидетельствует аудиторский отчет организации за 2022 год. В России многие сразу же сделали выводы, что в финансовых потерях виновато отстранение наших фигуристов. Но не все так однозначно.

Приближаются ли фигуристы к возвращению?

В ситуации с международной изоляцией логичной долгосрочной стратегией может быть только построить свой город-сад, в котором будет цвести и благоухать лучше, чем у конкурентов. Это актуально и для спорта, и для любой сферы жизнедеятельности сапиенсов. Тогда конкуренты признают неправоту и пойдут на компромисс. Хотя какая разница: они могут хоть сто раз быть правы, но если «мягкая сила» на вашей стороне, приползут еще как. Челом бить будут.

И сейчас в российском спорте логичный расчет — ждать раскола за рубежом и возможности вернуться, параллельно выстраивая свою систему с высокой внутривидовой конкуренцией. Понятно, что в футболе Месси и Роналду к нам не поедут (хотя поехали же в США и Саудовскую Аравию...). Но за счет денег и реформ удалось удержать уровень, и зрелищность не обнулилась.

От фигурного катания ожидания гораздо бОльшие. Это не российский футбол, который, даст бог, раз в несколько лет покажется на большом турнире. Российские фигуристы по совокупности — лучшие в мире, это доказал командный турнир в Пекине.

Так вот — поэтому от фигурного катания ждут большего влияния России. У нас звездные имена, мощные результаты, деньги, тренеры — и даже получилось сделать очень неплохой сезон с новыми форматами, который заметили за рубежом. По факту — есть предпосылки для возвращения. Делаем что можем, без резких заявлений про заговор Запада, а тут и МОК критерии выкатил. ISU остается просто прислушаться и по крайней мере приоткрыть россиянам дверь — воспользуются они этим или нет, уже другой вопрос. Но вероятно, эта организация из трех букв будет тянуть резину, что, конечно, несправедливо. Так что в июне на Совете ISU ждать нашего возвращения не стоило, поэтому нынешнее продление отстранения — отнюдь не сенсация.

Фото Global Look Press

ISU действительно переживает из-за русских телеправ?

В таких обстоятельствах хочется найти зацепку, чтобы жилет, в который плакались, оказался еще и спасательным.

И вот — швейцарская компания BDO подготовила аудиторский отчет о деятельности ISU за 2022 год. После публикации цитат из него некоторые поспешили объявить об убытках федерации и связать это с отсутствием дохода от телеправ в России. И эксперты нашлись. Многие сошлись в том, что ISU пилит сук, на котором сидит, и все из-за отсутствия наших.

Однако такие выводы, мягко говоря, не совсем верны. Не буду строить из себя знатока бухгалтерского учета, хоть и учил его. Эту статью наверняка будут читать люди, знакомые с МСФО. Поэтому просто оставим ссылку, чтобы каждый при желании мог разобраться сам.

Они страдают из-за экономики и старых подходов

Итак, у нас есть гипотеза, что доходы ISU падают, причем ключевым образом из-за отсутствия интереса и российских телеправ.

А теперь просто читаем оригинал. О чем нам говорят цифры в первых же строках отчета? За телеправа организация получила 15,1 миллиона франков в 2021 году. В 2022-м — 19,1. Растут и рекламные доходы.

Проблемы ISU находятся в других плоскостях. В общей сложности организация потеряла в прошедшем году 19 миллионов франков, однако почти на 100% это связано со всплеском инфляции и потерей дохода от облигаций. Об этом же свидетельствует и строка unrealized losses on bonds (21,6 миллиона потерь).

В отчете говорится, что в среднесрочном периоде организации угрожает кризис, однако из-за того, что она не меняет свою маркетинговую стратегию и пока не начала искать молодежную аудиторию, которая смотрит видео в соцсетях и на онлайн-платформах, а не по прямоугольному изобретению Зворыкина. И это мировая тенденция, а не отсутствие наших денег за телеправа. Тем более что в России появился клиент, который закупает права на турниры ISU — это Okko.

Фото Global Look Press

В докладе действительно прописано о негативных последствиях отсутствия России на международной арене для фигурного катания. Однако в российские СМИ попала не совсем точная интерпретация перевода. Вот так это звучит точнее:

«Помимо спортивного аспекта отсутствия лучших фигуристов от этих членов ISU [России и Белоруссии] это также привело к снижению доходов от рекламы и прав на СМИ, особенно от российских спонсоров и медиапартнеров. Учитывая ситуацию на Украине, было принято решение сохранить резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков для покрытия потерь во время кризисных ситуаций.

Санкции против России и дисквалификация российских фигуристов на соревнованиях ISU привели к практически полному отсутствию доходов от рекламы и медиаправ из России. Первое существенное негативное влияние в размере около 1 млн швейцарских франков будет замечено в течение 2023 года. Существующий резерв в размере 2,5 млн швейцарских франков на случай кризисных ситуаций частично уменьшится для компенсации этого негативного воздействия», — говорится в докладе.

То есть речь идет о потере миллиона франков при запланированном резерве в 2,5 и общих потерях за год в 19. Согласитесь, 1/19 — это далеко не ключевое значение.

И это важно проговаривать. В ISU действительно есть проблемы, и миллион франков, потраченный на конгресс в Пхукете, выглядит подозрительно, и отмены турниров пошли косяком. Но чем дольше мы сами на себя будем пытаться надеть розовые очки, тем больнее будет неизбежная правда. После всего произошедшего пора уже включить холодный рассудок и не рассчитывать на милость международных федераций. Удерживать уровень российского спорта предстоит нам самим.