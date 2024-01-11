Фигурное катание
Чемпионат Европы
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:45

Русскую грузинку не пускают к золоту Евро. ISU поставил на эффектную блондинку из Бельгии

Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Анастасия Губанова.
Фото Reuters
В поединке Хендрикс и Губановой пока выигрывает первая.

Фигурное катание. Чемпионат Европы (Каунас)
Женщины. Короткая программа
1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 74,66
2. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 69,70
3. Анастасия Губанова (Грузия) — 68,96

Этот чемпионат Европы должен был стать дуэлью двух фигуристок с такой разной историей и школой, но сравнимо сложной судьбой — бельгийки Луны Хендрикс и русской грузинки Анастасии Губановой. Год назад Луна сенсационно проиграла и несомненно приехала брать реванш.

На «Жальгирис-Арене» в Каунасе на женских соревнованиях было пустовато и умиротворенно — зрители орудовали спицами. В чате официальной трансляции Международного союза конькобежцев (ISU) солировали русские — с токисчными комментариями про вес, «прыжки из инвалидной коляски» и вопросами «в какой разминке выходит Загитова?» Тут все привычно.

Хендрикс выиграла, но судьи помогли

Началось все в Каунасе с мини-скандала — Губанову не упомянули в официальном анонсе ISU. Вроде бы мелочь, но поверьте, Настя ее заметила, и настроения это вряд ли добавило. Тем более, когда весь сезон складывается депрессивно — шестые места на этапах Гран-при и неверие судей. Огонек в глазах прошлого сезона тоже потух — что было раньше, низкие оценки или перегорание Насти, вряд ли уже установишь.

Анастасия Губанова. «Вам должно быть стыдно». ISU убрал российскую фигуристку из списка чемпионок Европы

Но на Евро она приехала другой — и показала это в короткой программе. Программа у уроженки Тольятти, поменявшей гражданство в 2021-м году, другая по сравнению с прошлыми сезонами, взрослая. Под современную музыку, что иронично, бельгийки Клэр Лаффю Настя показывает движение из вога, она в закрытом костюме и уже леди, а не молодая милая девочка в платьице. Приятно было видеть, что она кайфовала — возможно, впервые в сезоне. Улыбалась, органично отыгрывала лицом эмоции. Это было действительно взрослое катание.

И выступила грузинка с берегов Волги в общем-то неплохо. Камнем преткновения стали компоненты — там, где Хендрикс получила 8,75, Губанова — на балл меньше. Как и тог — разница в 3,5 балла. И это кажется перебором. Нет, бельгийка действительно приехала делать феерию и побеждать и по-настоящему зажгла — заигрывала с судьями, для своих возраста и форм прекрасно двигалась и вращалась. Правда, явно недокрутила в прыжках — и где-то там тоже потерялся балл.

И разделять двух фавориток шестью баллами... Даже Евгения Медведева, комментировавшая соревнования на Okko (и соревновавшаяся с Губановой), отреагировала красноречиво: «Что, простите?»

Губанову уже не котируют?

Между ними не только шесть баллов, но и другая бельгийка Нина Пинцарроне. И это вряд ли поможет Насте в произвольной. Сказать, что Губанову сливают, наверное, было бы натяжкой. Все же она ну никак не выиграла эту короткую — флип + тулуп сделала в начале, а Луна — лутц + тулуп и во второй половине. Но очевидно, что ISU поставил с точки зрения маркетинга на эффектную блондинку из Бельгии. Которая уже подтянула за собой и соотечественниц. Хотя еще несколько лет назад не могла найти деньги на занятия фигурным катанием.

Луна Хендрикс.
Фото AFP

Губанову тоже в России списывали после жестких слов про то, что по юниорам она обыгрывала Загитову. Но она вырвалась — и видимо, достигла максимума, взяв титул чемпионки Европы. Хватит, решили в судейско-чиновничьем кабинете ISU. И это по-своему логично. Международному союзу не нужна сейчас двукратная чемпионка Европы из России. И наверное, Насте и ее болельщикам стоит относиться к этому турниру и продолжению карьеры философски. Даже серебряная медаль в Каунасе будет успехом. На карьеру после пика результатов в жизни смотреть не больно — просто появляются другие приоритеты, от личной жизни до элементарной красоты катания, а не места в таблице. А там, может, будет и еще один пик в 2026-м.

Кевин Эмоз. Русские выиграли бы этот чемпионат Европы! Турнир обернулся страшным провалом одной из звезд

Другие экс-россиянки далеко за пределами первой десятки. А Катя Куракова и вовсе не попала в произвольную программу, став 25-й. В конце концов, Губанова хотя бы в тройке — и в субботу будет бороться за медаль. Если позволят ошибки Хендрикс, то за золотую.

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Луна Хендрикс
2
5
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Валиева — чемпионка, Щербакова — вторая: итоги чемпионата Европы
Валиева, Трусова, Хендрикс: после короткой программы на чемпионате Европы
Прогнозы на чемпионат Европы: Валиева против Трусовой и Щербаковой
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Русские выиграли бы этот чемпионат Европы! Турнир обернулся страшным провалом одной из звезд

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости