Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы, Щербакова — вторая, Трусова — третья

Российские фигуристки заняли весь пьедестал по итогам чемпионата Европы в Таллине.

Камила Валиева впервые в карьере выиграла европейский чемпионат по фигурному катанию. В произвольной программе она успешно приземлила четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.

Второе место заняла Анна Щербакова, прыгнувшая четверной флип в произвольной программе. За прокат она получила 168,37 балла. Это ее лучший результат в карьере. По сумме двух программ россиянка набрала 237,42 балла.

Замкнула тройку Александра Трусова, успешно исполнившая два четверных прыжка в произвольной программе (234,36).

Фигурное катание

Таллин (Эстония)

Чемпионат Европы

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) — 168,61

2. Анна Щербакова (Россия) — 168,37

3. Александра Трусова (Россия) — 159,23

4. Екатерина Куракова (Польша) — 137,26

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 131,72

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 131,28

Итог

1. Камила Валиева (Россия) — 259,06

2. Анна Щербакова (Россия) — 237,42

3. Александра Трусова (Россия) — 234,36

4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 207,97

5. Екатерина Куракова (Польша) — 204,73

6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 196,75