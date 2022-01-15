Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы, Щербакова — вторая, Трусова — третья
Российские фигуристки заняли весь пьедестал по итогам чемпионата Европы в Таллине.
Камила Валиева впервые в карьере выиграла европейский чемпионат по фигурному катанию. В произвольной программе она успешно приземлила четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.
Второе место заняла Анна Щербакова, прыгнувшая четверной флип в произвольной программе. За прокат она получила 168,37 балла. Это ее лучший результат в карьере. По сумме двух программ россиянка набрала 237,42 балла.
Замкнула тройку Александра Трусова, успешно исполнившая два четверных прыжка в произвольной программе (234,36).
Фигурное катание
Таллин (Эстония)
Чемпионат Европы
Женщины
Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) — 168,61
2. Анна Щербакова (Россия) — 168,37
3. Александра Трусова (Россия) — 159,23
4. Екатерина Куракова (Польша) — 137,26
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 131,72
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 131,28
Итог
1. Камила Валиева (Россия) — 259,06
2. Анна Щербакова (Россия) — 237,42
3. Александра Трусова (Россия) — 234,36
4. Луна Хендрикс (Бельгия) — 207,97
5. Екатерина Куракова (Польша) — 204,73
6. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 196,75