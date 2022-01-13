Трусова и Щербакова — единственные в топ-24 чемпионата Европы, кто упал в короткой программе

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова стали единственными из 24 фигуристок, кто прошел в произвольную программу с падениями.

По правилам в произвольную программу попадают первые 24 фигуристки. Среди всех дедакшны получили только Трусова — за падение с тройного акселя, и Щербакова — Из-за сорванного лутца в каскаде с риттбергером.

В итоговой таблице первое место заняла Камила Валиева, Трусова — третья, Щербакова — четвертая, ее результат — худший с октября 2019 года. Малое серебро взяла бельгийка Луна Хендрикс.