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Сегодня, 18:01

Трусова и Щербакова — единственные в топ-24 чемпионата Европы, кто упал в короткой программе

Виктория Кравченко

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова стали единственными из 24 фигуристок, кто прошел в произвольную программу с падениями.

По правилам в произвольную программу попадают первые 24 фигуристки. Среди всех дедакшны получили только Трусова — за падение с тройного акселя, и Щербакова — Из-за сорванного лутца в каскаде с риттбергером.

В итоговой таблице первое место заняла Камила Валиева, Трусова — третья, Щербакова — четвертая, ее результат — худший с октября 2019 года. Малое серебро взяла бельгийка Луна Хендрикс.

Александра Трусова
Анна Щербакова
Луна Хендрикс
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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