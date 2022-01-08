Тарасова рассказала о своих предпочтениях в женском одиночном катании на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» не стала выделять фавориток чемпионата Европы по фигурному катанию.

Сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

«У меня нет личной фаворитки, они мне все одинаково нравятся. Насколько конкурентнаспособна Щербакова без тройного акселя в короткой программе? Ну, она же в команде, правда», — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).

Чемпионат Европы по фигурному катанию: основная информация