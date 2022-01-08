Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Тарасова рассказала о своих предпочтениях в женском одиночном катании на чемпионате Европы

13:25
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Татьяна Тарасова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» не стала выделять фавориток чемпионата Европы по фигурному катанию.

Сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

«У меня нет личной фаворитки, они мне все одинаково нравятся. Насколько конкурентнаспособна Щербакова без тройного акселя в короткой программе? Ну, она же в команде, правда», — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).

Чемпионат Европы по фигурному катанию: основная информация

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Читайте также
«Я продолжаю твердить: я больше чем Рокки». Как Сильвестр Сталлоне поддерживает форму в 75 лет
Ущерб от беспорядков в Казахстане превысил $180 млн
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры