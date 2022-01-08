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Татьяна Тарасова рассказала об ожиданиях от чемпионата Европы

13:05
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.

Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова. Чемпионат Европы по фигурному катанию: основная информация

«Какие могут быть ожидания от предстоящего чемпионата Европы? Исключительно оптимистические. Я думаю, что все три наши девочки будут самыми лучшими и яркими на этом турнире», — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).

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Чемпионат Европы по фигурному катанию

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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры