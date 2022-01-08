Татьяна Тарасова рассказала об ожиданиях от чемпионата Европы
13:05
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.
«Какие могут быть ожидания от предстоящего чемпионата Европы? Исключительно оптимистические. Я думаю, что все три наши девочки будут самыми лучшими и яркими на этом турнире», — сказала Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Сборную России в женском одиночном катании представят Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Чемпионат Европы пройдет с 10 по 16 января в Таллине (Эстония).
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