Шаботова снялась с чемпионата Европы по фигурному катанию

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не выступит на чемпионате Европы.

Информация об этом появилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Имя спортсменки появилось в списке запасных. Ее заменила Мария Андрийчук.

Ранее Шаботова выступала за сборную России. Она перешла в украинскую команду в сезоне-2019/20.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января.