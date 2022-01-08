Шаботова снялась с чемпионата Европы по фигурному катанию
17:15
Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не выступит на чемпионате Европы.
Информация об этом появилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Имя спортсменки появилось в списке запасных. Ее заменила Мария Андрийчук.
Ранее Шаботова выступала за сборную России. Она перешла в украинскую команду в сезоне-2019/20.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января.
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