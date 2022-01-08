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Шаботова снялась с чемпионата Европы по фигурному катанию

17:15
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Украинская фигуристка Анастасия Шаботова не выступит на чемпионате Европы.

Информация об этом появилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Имя спортсменки появилось в списке запасных. Ее заменила Мария Андрийчук.

Ранее Шаботова выступала за сборную России. Она перешла в украинскую команду в сезоне-2019/20.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Таллине с 10 по 16 января.

Дополнительная информация:

https://results.isu.org/events/ec2022_Women.htm

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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