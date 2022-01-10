Битва Поповой и Журанкова в эфире «СЭ» — в 13.30! Делаем прогнозы на чемпионат Европы вместе с вами
10 января в 13:30 по московскому времени в эфире YouTube-канала «Кваксель» сойдутся чемпионка Универсиады, российская фигуристка и хореограф Бетина Попова и телекомментатор Андрей Журанков.
Наши эксперты проведут баттл прогнозов на чемпионат Европы по фигурному катанию, который начнется 12 января в Таллине. Ведущий — Дмитрий Кузнецов.
В первой битве перед чемпионатом России выиграл Андрей Журанков, которому мы вручим приз в начале эфира. Также обсудим массовые снятия с разных турниров из-за коронавируса и возможные перестановки в сборной России перед Олимпиадой.
В битве прогнозов можете поучаствовать и вы. Оставляйте комментарии под этой новостью или под видео по окончании эфира с тройкой призеров в каждом из видов (мужчины, женщины, пары, танцы). Единственное условие — вы должны быть подписаны на YouTube-канал «Кваксель»
Зрителям, которые угадают наибольшее количество призеров, мы подарим сувениры — журналы «Мир фигурного катания» с автографами Алины Загитовой, Камилы Валиевой, Марка Кондратюка и других, чашки и маски Tutberidze и другие подарки.
Ждем ваши вопросы и комментарии после 13:30 в чате трансляции!
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