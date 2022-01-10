Валиева планирует исполнить на чемпионате Европы два тройных акселя и три четверных прыжка

Стал известен планируемый контент российских фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).

В заявке чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой — два тройных акселя в обеих программах, в из четверных прыжков в произвольной — четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной тулуп через ойлер.

В составе сборной России в турнире среди женщин также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание соревнований и состав сборной России