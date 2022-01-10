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Валиева планирует исполнить на чемпионате Европы два тройных акселя и три четверных прыжка

18:24
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стал известен планируемый контент российских фигуристок на чемпионат Европы, который пройдет в Таллине с 12 по 16 января, информирует Международный союз конькобежцев (ISU).

В заявке чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой — два тройных акселя в обеих программах, в из четверных прыжков в произвольной — четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной тулуп через ойлер.

В составе сборной России в турнире среди женщин также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание соревнований и состав сборной России

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Анастасия Рацкевич все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры