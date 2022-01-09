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Авербух поддержал Коляду после снятия фигуриста с чемпионата Европы

19:52
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Хореограф и продюсер Илья Авербух в разговоре с корреспондетом «СЭ» отреагировал на снятие Михаила Коляды с чемпионата Европы по фигурному катанию из-за травмы.

«Это потеря в первую очередь для самого Михаила. В прошлом сезоне он был очень хорошо готов, явно шел на первое место, но чемпионат отменили. В этом году это тоже был один из вероятных шансов. Очень жаль, что Коляда не сможет завоевать титул. Еще раз хочется поддержать Мишу. Желаем, чтобы он максимально подготовился к главному старту его жизни, Олимпийским играм. Главное, чтобы травма не оказалась очень серьезной», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее, 9 января, стало известно, что на чемпионате Европы воспитанника Алексея Мишина заменит Андрей Мозалев.

Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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