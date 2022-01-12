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Сегодня, 20:44

«Поздравляю всю страну». Тарасова высказалась о выступлении российских фигуристов на чемпионате Европы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от выступления российских одиночников в короткой программе на чемпионате Европы.

«Поздравляю всю страну с такими мальчиками и всех тренеров. Редко такое бывает, что с первого раза мы занимаем весь пьедестал, с солидным отрывом от четвертого места. Поздравляю с замечательной работой», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

После короткой программы лидирует Андрей Мозалев (99,76). Второе место занимает Марк Кондратюк (99,06). Третьим идет Евгений Семененко (99,04).

Источник: https://tass.ru/sport/13410021
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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