«Поздравляю всю страну». Тарасова высказалась о выступлении российских фигуристов на чемпионате Европы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от выступления российских одиночников в короткой программе на чемпионате Европы.

«Поздравляю всю страну с такими мальчиками и всех тренеров. Редко такое бывает, что с первого раза мы занимаем весь пьедестал, с солидным отрывом от четвертого места. Поздравляю с замечательной работой», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

После короткой программы лидирует Андрей Мозалев (99,76). Второе место занимает Марк Кондратюк (99,06). Третьим идет Евгений Семененко (99,04).