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Гербольдт о российских фигуристах: «Плохо начинать праздновать победу до того, как соревнования закончены»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт отреагировала на результаты российских одиночников в короткой программе на чемпионате Европы.

«По короткой программе видно, что наши мальчики готовы. Но утверждать что-то о произвольной программе, наверное, слишком рано, плохо начинать праздновать победу до того, как соревнования закончены. Поэтому я не стала бы делать никаких прогнозов.

Я знаю, что все трое могут кататься чисто, контент у них хороший — и готовность тоже хорошая. Естественно, сейчас решается вопрос, кто поедет на Олимпиаду, и, конечно, ребята будут за это бороться. Возможности у каждого хорошие и никто не захочет это место отдавать. Нас ждет серьезная борьба, каждый из них приложит максимум усилий», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

Андрей Мозалев лидирует после короткой программы (99,76). Второе промежуточное место занимает Марк Кондратюк (99,06). Замыкает тройку Евгений Семененко (99,04).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/01/12/17131645.shtml?updated
Фигурное катание
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