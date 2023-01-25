Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:00

Олимпийский чемпион Сихарулидзе объяснил, почему будет смотреть чемпионаты Европы и мира без россиян

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Антон Сихарулидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе объяснил, почему будет смотреть чемпионаты Европы и мира даже в отсутствие российских фигуристов.

— В Финляндии начался чемпионат Европы, в марте в Японии пройдет первенство мира. Смотреть планируете? — вопрос Сихарулидзе.

— Обязательно! Это не только интересно, но и познавательно. Надо быть в курсе — что делают конкуренты, как катаются... Ведь рано или поздно санкции отменят, и мы вернемся на международные турниры.

— Полагаете, этот день уже не за горами?

— Просто надеюсь, что в ближайшее время разум восторжествует. Да и вообще мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам.

— Наши девушки и пары в Финляндии и Японии бились бы за золото. А мужчины и танцоры?

— Чтобы в этих дисциплинах на чемпионате мира бороться за призовые места, надо еще подтянуть уровень катания. Парням необходимо добавить четверные прыжки, в танцах программы тоже должны быть сложнее и интереснее. А вот на Европе и те, и другие точно претендовали бы на медали.

Камила Валиева и&nbsp;Александра Трусова. Антон Сихарулидзе: «Мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам»

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
1
1
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
МОК рассмотрит возможность допуска российских спортсменов, не выступавших с поддержкой СВО
Тарасова: «Российские фигуристы выиграли бы все виды на чемпионате Европы»
Журова об акции с российскими флагами на Australian Open: «Сейчас, к сожалению, появление нашего флага может быть расценено как провокация»
Сихарулидзе отреагировал на позицию РУСАДА в деле Валиевой
Антон Сихарулидзе: «Мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам»
В Федерации шахмат России рассказали о возможном переходе в Азию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова: «Российские фигуристы выиграли бы все виды на чемпионате Европы»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости