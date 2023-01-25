Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:07

Тарасова: «Российские фигуристы выиграли бы все виды на чемпионате Европы»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию без российских спортсменов.

«Конечно, я буду смотреть этот турнир. Надо смотреть все. А вы что, считаете, что нужно только россиян смотреть или слушать, когда они поют? Ну конечно, мы бы выигрывали! Мы бы выигрывали в женщинах, мы бы выигрывали в парах, мы бы выигрывали в танцах. Мы бы все виды выиграли», — приводит слова Тарасовой «Спорт День за Днем».

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Финляндии.

На ЧЕ-2022 российские спортсмены завоевали 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarasova-rossiyskie-figuristy-vyigrali-by-vse-vidy-na-chempionate-evropy
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
2
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Рекордсмен проката и самый яркий талисман. История успеха Чебурашки
Полуфиналистки Australian Open — кошмар для организаторов. Двое без флага и еще одна — бывшая россиянка
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
МИД Грузии вызвал временного поверенного в делах Украины после слов о России
Орнитолог объяснила тучи кружащих над Киевом ворон
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Журова об акции с российскими флагами на Australian Open: «Сейчас, к сожалению, появление нашего флага может быть расценено как провокация»
Сихарулидзе отреагировал на позицию РУСАДА в деле Валиевой
Антон Сихарулидзе: «Мировому фигурному катанию мы нужны даже больше, чем они нам»
В Федерации шахмат России рассказали о возможном переходе в Азию
Сафонов: «Конечно, хотелось бы играть в Лиге чемпионов, но от меня ничего не зависит»
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: все результаты
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости