«Это настоящее преступление». Канадский фигурист раскритиковал решение не брать Туктамышеву и Мозалева на чемпионат Европы

Канадский фигурист Джереми Тен высказался о решении Федерации фигурного катания на коньках России не включать Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалева в основной состав национальной команды на чемпионат Европы.

«Не взять Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалева на чемпионат Европы — это настоящее преступление», — написал Тен в Twitter.

Туктамышева, занявшая седьмое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, и Мозалев, ставший третьим, числятся в составе запасных.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 12 по 16 января.