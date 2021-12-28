«Это настоящее преступление». Канадский фигурист раскритиковал решение не брать Туктамышеву и Мозалева на чемпионат Европы
15:54
Канадский фигурист Джереми Тен высказался о решении Федерации фигурного катания на коньках России не включать Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалева в основной состав национальной команды на чемпионат Европы.
«Не взять Елизавету Туктамышеву и Андрея Мозалева на чемпионат Европы — это настоящее преступление», — написал Тен в Twitter.
Туктамышева, занявшая седьмое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге, и Мозалев, ставший третьим, числятся в составе запасных.
Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 12 по 16 января.
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