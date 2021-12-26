Ковтун назвал справедливым включение Семененко в состав сборной России на чемпионат Европы

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун высказался о составе мужской национальной команды на чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Диванные выскочки, кричащие а-ля «Помолчал бы. Тебя самого «прокатили» с Олимпиадой, и сейчас несправедливо едет Семененко».

Для вас специально. Умников можно сразу направлять на мою сторис, чтоб не позорились.

Во-первых, я был первый. Первый, Карл. Не третий. Во-вторых. Запомните уже, наконец. Есть первые два места без отбора, третье по решению совета.

***, просто запомните это, пожалуйста, навсегда.

Меня спросили, справедливо ли это? Я сказал, да, правил никто не нарушает. Справедливо отправлять и Андрея, и Евгения, и даже еще кого-нибудь, кого бы рассматривали. Без разницы. Это решает совет, это правило", — написал Ковтун в сторис Instagram.

В заявку команды попал Евгений Семененко, ставший четвертым на чемпионате России. Андрей Мозалев, занявший третье место, вошел лишь в число запасных.