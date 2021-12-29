Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

В ФФККР отреагировали на идею Плющенко провести контрольный прокат между Щербаковой и Туктамышевой

11:04
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на идею тренера Евгения Плющенко устроить контрольный прокат между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за место в сборной России.

«Я не видел этого высказывания. Тем не менее, я не понимаю, когда он собирается это делать. До чемпионата Европы остается чуть больше 10 дней», — сказал Горшков «СЭ».

26 декабря был объявлен состав сборной России на чемпионат Европы, Щербакова вместе с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой попала в заявку, а Елизавета Туктамышева стала запасной вместе с Майей Хромых.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Читайте также
Что будет с организмом, если есть красную икру каждый день?
Появились кадры маршрута погибшего в Московской области мальчика
2
3
Реклама