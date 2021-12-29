В ФФККР отреагировали на идею Плющенко провести контрольный прокат между Щербаковой и Туктамышевой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на идею тренера Евгения Плющенко устроить контрольный прокат между Анной Щербаковой и Елизаветой Туктамышевой за место в сборной России.

«Я не видел этого высказывания. Тем не менее, я не понимаю, когда он собирается это делать. До чемпионата Европы остается чуть больше 10 дней», — сказал Горшков «СЭ».

26 декабря был объявлен состав сборной России на чемпионат Европы, Щербакова вместе с Камилой Валиевой и Александрой Трусовой попала в заявку, а Елизавета Туктамышева стала запасной вместе с Майей Хромых.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022 пройдет в Таллине (Эстония) с 10 по 16 января.