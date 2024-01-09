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Сегодня, 19:40

ISU в анонсе к чемпионату Европы не стал публиковать фото действующей чемпионки Губановой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Губанова.
Фото Global Look Press

Международный союз конькобежцев (ISU) к анонсу чемпионата Европы-2024 не прикрепил фотографию действующей чемпионки в одиночном катании Анастасии Губановой, которая выступает за Грузию.

В посте на странице ISU в Twitter были опубликованы фото действующих чемпионов в мужском и парном катании и в танцах на льду, но в женском одиночном катании был снимок не Губановой, а Луны Хендрикс, которая стала второй в прошлогоднем турнире.

Пост ISU.
Фото Twitter

Однако через некоторое время пост был удален и опубликован заново, уже с фотографией Губановой.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 10 по 14 января в литовском Каунасе.

21-летняя Губанова в 2021 году получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России на переход в сборную Грузии. В турнире 2023 года она выиграла для Грузии первое в истории страны золото чемпионата Европы.

Фигурное катание
Анастасия Губанова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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