ISU исправил ошибку в анонсе чемпионата Европы и добавил фото действующей чемпионки Губановой

Международный союз конькобежцев (ISU) переделал анонс к чемпионату Европы-2024, добавив фотографию действующей чемпионки в одиночном катании, представительницы Грузии Анастасии Губановой.

Изначально ISU опубликовал пост, где были все победители прошлогоднего турнира, кроме Губановой. Вместо нее на снимке была Луна Хендрикс, занявшая второе место в 2023 году. Однако через некоторое время этот пост был удален и опубликован заново с фотографией действующей чемпионки.

Новый пост ISU. Фото Twitter

В комментариях под новой публикацией один из пользователей написал: «Я ценю, что вы исправились. Но я все еще жду публичных извинений перед Губановой и грузинской федерацией».