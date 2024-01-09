Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января 2024 года на арене «Жальгирис» в Каунасе, Литва. Фигуристы имеют право на участие в турнире, если им исполнилось 16 лет до 1 июля 2023 года и они соответствуют минимальным требованиям по набору баллов по техническим элементам.

Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения. Однако на чемпионате Европы выступит ряд российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство. Всего турнире появятся 24 участника, родившихся на территории России. Это 7 одиночников-мужчин, 4 девушки, 8 парников и 5 танцоров.

Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы-2024:

Мужчины

Федор Читипаховян (Санкт-Петербург) — Армения

Владимир Литвинцев (Ухта) — Азербайджан

Георгий Рештенко (Санкт-Петербург) — Чехия

Макар Сунцев (Пермь) — Финляндия

Никита Старостин (Санкт-Петербург) — Германия

Александр Власенко (Тюмень) — Венгрия

Владимир Самойлов (Москва) — Польша

Женщины

Анастасия Губанова (Тольятти) — Грузия

Мария Сенюк (Москва) — Израиль

Екатерина Куракова (Москва) — Польша

Антонина Дубинина (Москва) — Сербия

Пары

Павел Ковалев (Санкт-Петербург) — Франция

Анастасия Метелкина (Владимир) — Грузия

Лука Берулава (Москва) — Грузия

Никита Володин (Санкт-Петербург) — Германия

Мария Павлова (Москва) — Венгрия

Алексей Святченко (Санкт-Петербург) — Венгрия

Дарья Данилова (Москва) — Нидерланды

Юлия Щетинина (Нижний Новгород) — Польша

Танцы на льду