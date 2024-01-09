Чемпионат Европы-2024: все экс-россияне на турнире — за какие страны выступают
Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января 2024 года на арене «Жальгирис» в Каунасе, Литва. Фигуристы имеют право на участие в турнире, если им исполнилось 16 лет до 1 июля 2023 года и они соответствуют минимальным требованиям по набору баллов по техническим элементам.
Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения. Однако на чемпионате Европы выступит ряд российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство. Всего турнире появятся 24 участника, родившихся на территории России. Это 7 одиночников-мужчин, 4 девушки, 8 парников и 5 танцоров.
Бывшие российские фигуристы на чемпионате Европы-2024:
Мужчины
-
Федор Читипаховян (Санкт-Петербург) — Армения
-
Владимир Литвинцев (Ухта) — Азербайджан
-
Георгий Рештенко (Санкт-Петербург) — Чехия
-
Макар Сунцев (Пермь) — Финляндия
-
Никита Старостин (Санкт-Петербург) — Германия
-
Александр Власенко (Тюмень) — Венгрия
-
Владимир Самойлов (Москва) — Польша
Женщины
- Анастасия Губанова (Тольятти) — Грузия
- Мария Сенюк (Москва) — Израиль
- Екатерина Куракова (Москва) — Польша
- Антонина Дубинина (Москва) — Сербия
Пары
-
Павел Ковалев (Санкт-Петербург) — Франция
-
Анастасия Метелкина (Владимир) — Грузия
-
Лука Берулава (Москва) — Грузия
-
Никита Володин (Санкт-Петербург) — Германия
-
Мария Павлова (Москва) — Венгрия
-
Алексей Святченко (Санкт-Петербург) — Венгрия
-
Дарья Данилова (Москва) — Нидерланды
-
Юлия Щетинина (Нижний Новгород) — Польша
Танцы на льду
- Асаф Казимов (Санкт-Петербург) — Испания
- Евгения Лопарева (Москва) — Франция
- Глеб Смолкин (Санкт-Петербург) — Грузия
- Мария Игнатьева (Екатеринбург) — Венгрия
- Никита Лысак (Клин) — Словакия