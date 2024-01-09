Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 19:30

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024: кто фаворит и прогнозы экспертов

Эксперты считают бельгийку Хендрикс главной фавориткой чемпионата Европы-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Луна Хендрикс.
Фото AFP

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января 2024 года на арене «Жальгирис» в Каунасе, Литва. Будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду.

Среди женщин действующей чемпионкой является Анастасия Губанова. Однако в текущем сезоне ее результаты не самые высокие. Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова отметила, что показывать высокий уровень несколько сезонов непросто.

«В прошлом году она стала чемпионкой Европы, но одно дело выстрелить, а другое — показывать уровень несколько сезонов. Посмотрим, как она справится в этом сезоне, но пока прошлый складывался удачнее», — сказала Радионова matchtv.ru.

По прогнозам букмекеров больше всех шансов на победу в женском турнире — у бельгийки Луны Хендрикс. Ее победу оценивают на коэффициент 1,14.

Российский тренер Татьяна Мишина отметила высокий уровень мужского одиночного катания на предстоящем чемпионате Европы и выделила французских фигуристов.

«Конкретно у нас вызывает интерес мужское одиночное катание, потому что там будет выступать спортсмен, который у нас периодически тренируется. Это Николай Мемола, выступающий за Италию. Мужское одиночное катание будет представлено сильно на чемпионате Европы. В первую очередь обращают на себя внимание французы. Это наиболее сильный вид программы, который нам интересно посмотреть», — сказала Мишина.

Среди мужчин эксперты считают явным фаворитом действующего обладателя титула чемпиона Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции — его успех оценили на 1,30. Также среди претендентов выделяют Маттео Риццо из Италии и Лукаса Бричги из Швейцарии.

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани отметила, что ждет от сменившей спортивное гражданство пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин медали чемпионата Европы.

«Мы всегда на это рассчитываем. Трудно сказать, как сложатся соревнования, но мы ждём от них высоких результатов. Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют. Тогда всё получится», — приводит слова Гиоргобиани «РИА Новости Спорт».

Среди танцоров ожидается противостояние между серебряными призерами чемпионата мира-2023, чемпионами Европы-2023 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри, представляющими Италию, и серебряными призерами чемпионата Европы-2023 Лайлой Фир — Льюисом Гибсоном, представляющими Великобританию. Эксперты прогнозируют успех итальянской пары. Их победу оценивают на коэффициент 1,27.

В парном катании наивысшие шансы на успех имеют Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин, которые выступают за Германию. Гран-при. Побороться с ними могут чемпионы Европы-2023 Сара Конти — Никколо Мачии из Италии и их соотечественники, серебряные призеры Евро-2023 Ребекки Гиларди — Филиппо Амброзини.

Фигурное катание
Луна Хендрикс
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Экс-глава МИД Австрии отметила использование тактики Запада при атаке Белгорода
Американские СМИ рассказали о запрете Киеву наступать на Крым в 2022 году
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Валиева — чемпионка, Щербакова — вторая: итоги чемпионата Европы
Валиева, Трусова, Хендрикс: после короткой программы на чемпионате Европы
Прогнозы на чемпионат Европы: Валиева против Трусовой и Щербаковой
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024: где смотреть трансляции соревнований

ISU в анонсе к чемпионату Европы не стал публиковать фото действующей чемпионки Губановой

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости