Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024: кто фаворит и прогнозы экспертов

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января 2024 года на арене «Жальгирис» в Каунасе, Литва. Будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду.

Среди женщин действующей чемпионкой является Анастасия Губанова. Однако в текущем сезоне ее результаты не самые высокие. Российская фигуристка и хореограф Елена Радионова отметила, что показывать высокий уровень несколько сезонов непросто.

«В прошлом году она стала чемпионкой Европы, но одно дело выстрелить, а другое — показывать уровень несколько сезонов. Посмотрим, как она справится в этом сезоне, но пока прошлый складывался удачнее», — сказала Радионова matchtv.ru.

По прогнозам букмекеров больше всех шансов на победу в женском турнире — у бельгийки Луны Хендрикс. Ее победу оценивают на коэффициент 1,14.

Российский тренер Татьяна Мишина отметила высокий уровень мужского одиночного катания на предстоящем чемпионате Европы и выделила французских фигуристов.

«Конкретно у нас вызывает интерес мужское одиночное катание, потому что там будет выступать спортсмен, который у нас периодически тренируется. Это Николай Мемола, выступающий за Италию. Мужское одиночное катание будет представлено сильно на чемпионате Европы. В первую очередь обращают на себя внимание французы. Это наиболее сильный вид программы, который нам интересно посмотреть», — сказала Мишина.

Среди мужчин эксперты считают явным фаворитом действующего обладателя титула чемпиона Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции — его успех оценили на 1,30. Также среди претендентов выделяют Маттео Риццо из Италии и Лукаса Бричги из Швейцарии.

Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани отметила, что ждет от сменившей спортивное гражданство пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин медали чемпионата Европы.

«Мы всегда на это рассчитываем. Трудно сказать, как сложатся соревнования, но мы ждём от них высоких результатов. Сейчас им для этого надо просто показать то, что они уже умеют. Тогда всё получится», — приводит слова Гиоргобиани «РИА Новости Спорт».

Среди танцоров ожидается противостояние между серебряными призерами чемпионата мира-2023, чемпионами Европы-2023 Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри, представляющими Италию, и серебряными призерами чемпионата Европы-2023 Лайлой Фир — Льюисом Гибсоном, представляющими Великобританию. Эксперты прогнозируют успех итальянской пары. Их победу оценивают на коэффициент 1,27.

В парном катании наивысшие шансы на успех имеют Минерва Фабьен Хазе — Никита Володин, которые выступают за Германию. Гран-при. Побороться с ними могут чемпионы Европы-2023 Сара Конти — Никколо Мачии из Италии и их соотечественники, серебряные призеры Евро-2023 Ребекки Гиларди — Филиппо Амброзини.