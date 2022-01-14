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14 января, 23:43

Грассль на русском языке поздравил Кондратюка с победой на чемпионате Европы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Итальянский фигурист Даниэль Грассль поздравил Марка Кондратюка с победой на русском языке по просьбе корреспондента «СЭ».

— Даниэль, я слышал, вы знаете несколько слов на русском. Поздравите Марка, может быть, а Марк ответит на итальянском?

— Я не уверен, что это правильно, не знаю много слов, но... «Поздравляю, молодец!» (эти слова Грассль произнес на русском). Это было потрясающее выступление.

— Не знаю, как ответить на итальянском, но...

— Grazie mille! — подсказал корреспондент «СЭ» из зала.

— А, тогда grazie mille, — поблагодарил Марк.

Марк Кондратюк
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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