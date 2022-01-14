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14 января, 23:41

Марк Кондратюк: «Доволен исполненными элементами, но не очень доволен своим катанием»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото AFP

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал свою победу на чемпионате Европы в Таллине.

«Я доволен исполненными элементами, но не очень доволен своим катанием, — сказал Кондратюк. — Хотел бы, чтобы оно было более эмоциональным, как на чемпионате России. Отталкиваюсь от своих эмоций, не знаю, как это выглядело со стороны.

Как стать стабильнее и лучше? Стабильность — сложная тема. Конечно, надо кататься лучше. Желательно усложнять контент. Но готов ли я сделать это в течение этого сезона, пока не могу сказать».

Кондратюк по сумме двух программ набрал 286,56 балла и впервые в карьере стал чемпионом Европы.

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль (278,48), а замкнул тройку лучших Денис Васильев из Латвии (272,08).

Фигурное катание
Марк Кондратюк
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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