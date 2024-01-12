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Чемпионат Европы: расписание и где смотреть трансляции 12 января

12 января на чемпионате Европы-2024 покажут ритм-танцы и мужскую произвольную программу
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В литовском городе Каунас продолжается чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию. 12 января, в пятницу, дуэты выступят с ритм-танцем, а мужчины покажут произвольную программу.

Следить за ключевыми событиями прокатов на чемпионате Европы 12 января можно с помощью матч-центра «СЭ».

В прямом эфире видеотрансляции ритм-танца и мужской произвольной программы на чемпионате Европы-2024 по фигурному катанию 12 января покажут по подписке на онлайн-сервисе Окко Спорт.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию 2024 12 января в Литве

13.00 (мск). Танцы на льду, ритм-танец

19.00 (мск). Мужчины, произвольная программа

По решению Международного союза конькобежцев (ISU) фигуристы из России и Белоруссии не принимают участие в соревнованиях под эгидой организации.

Кто из бывших россиян выступает на турнире в Литве — читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: медальный зачет, календарь, новости, статьи и спортсмены и команды.

Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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