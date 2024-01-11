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Сегодня, 22:57

Итальянцы Беккари и Гуаризе выиграли чемпионат Европы-2024 в соревнованиях пар

Алина Савинова
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Итальянские фигуристы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе стали победителями чемпионата Европы 2024 года в соревнованиях спортивных пар.

За произвольную программу пара получила 132,14 балла. По сумме двух программ они набрали 199,19 очка.

Серебряные медали завоевали уроженцы России, выступающие за Грузию, Анастасия Метелкина и Лука Берулава (196,14; 124,84), которые лидировали после короткой программы. Тройку лидеров замкнули еще одни представители Италии Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (195,68; 130,81).

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024 проходит в литовском Каунасе с 10 по 14 января.

Фигурное катание
Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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