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Сегодня, 22:27

Энберт: «Чемпионат Европы без российских фигуристов теряет добрую половину интереса»

Виталий Косик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийский игр-2018 в командном турнире Александр Энберт высказался о чемпионате Европы по фигурному катанию без российских спортсменов.

«Европейское фигурное катание не такое сильное, как мировое. Чемпионат Европы без российских фигуристов теряет добрую половину интереса. Особенно учитывая прошлые выступания наших фигуристов, когда они занимали в некоторых видах весь пьедестал. Но целом посмотреть, что творится в фигурном катании Европы, интересно, поэтому я последние разминки в некоторых видах, наверное, посмотрю. А выступление пар буду комментировать», — приводит слова Энберта Metaratings.ru.

Международная федерация конькобежного спорта (ISU) отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах под эгидой организации на фоне ситуации в Украине.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Финляндии.

На ЧЕ-2022 российские спортсмены завоевали 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Источник: https://metaratings.ru/news/enbert-chempionat-evropy-bez-rossiiskikh-figuristov-teryaet-dobruyu-polovinu-interesa-222687/
Фигурное катание
Александр Энберт
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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