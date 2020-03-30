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Российский чемпион мира по кайтсерфингу вылечился от коронавируса

19:07
Петр Тюшкевич излечился от коронавируса. Фото Instagram Петр Тюшкевич излечился от коронавируса. Фото Instagram Петр Тюшкевич. Фото Instagram
Петр Тюшкевич излечился от коронавируса. Фото Instagram

Чемпион мира по кайтсерфингу-2009 Петр Тюшкевич рассказал, что излечился от коронавирусной инфекции. Петербургский спортсмен 15 марта рассказал, что заразился коронавирусом.

«Неплохо меня продуло — на 20 дней полежать. Врачам большое спасибо! И всем вам за то, что переживали и подбадривали. Я прочитал все сообщения», — написал Тюшкевич в сториз Instagram.

«Легкие еще так себе, но можно дома долечиться. Но вируса уже нет! Я пошел», — добавил спортсмен.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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