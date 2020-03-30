Оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опроверг информацию о карантине до 14 апреля

Информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является недостоверной, говорится в заявлении Оперштаба по мониторингу ситуации и борьбе с коронавирусом в столице.

«Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ, — говорится в сообщении. — Дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими по всей стране, чтобы большинство россиян могли оставаться дома. Решения о дальнейших сроках режима самоизоляции будут приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Появившаяся ранее информация о 14 апреля является неверной».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

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