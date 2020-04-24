Чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич переболел коронавирусом. В интервью «СЭ» он рассказал, как проходило лечение в больнице в Коммунарке.

— На что похоже лечение от коронавируса? - вопрос Тюшкевичу.

— То, что было, когда я лежал, достаточно сильно отличается от того, что есть сейчас (Тюшкевич попал в больницу в конце марта — прим. «СЭ»). Уже появилось больше информации, разных случаев. На моей стадии лечение было больше походило на выхаживание, потому что еще не понимали, какие препараты работают лучше, какие хуже, какие побочные эффекты. Старались поддерживать организм, помогать ему бороться с вирусом.

— Правильно понимаю, что все лечение оплачивается по полису ОМС?

— Да, я не платил ни за место, ни за анализы, ни за лекарства. Например, мне давали препарат, которым обычно лечат ВИЧ-инфицированных, а он, как я узнал уже позже, достаточно дорогой. Но его мне предоставляла больница (Мария Маркова).

Полностью интервью Петра Тюшкевича — на сайте «СЭ»